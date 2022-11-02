美國總統拜登31日表示，若石油業巨頭不調降汽油價，就威脅對其課徵暴利稅，強調其致力減輕民眾負擔。但外界認為拜登的宣示是為8日期中選舉造勢的手段，因為任何對油商課稅的建議，在國會都會遭到反對而難以執行。

美國汽車協會（AAA）1日資料顯示全美汽油均價每加侖3.758美元，雖然已明顯低於6月逾5美元的歷史高點，但仍高於去年同期水準。

拜登抨擊油商獲利創新高的代價，是民眾要支付高昂汽油價。他指油商坐享俄烏戰爭帶來的暴利，因為西方制裁俄羅斯導致石油供應減少。像艾克森美孚第三季獲利187億美元，是去年全年獲利近三倍，創其歷來最高季度獲利紀錄。

他認為現在是時候停止油商發戰爭財，並揚言：「若他們不降汽油價，就要為其超額利潤繳納更高稅金。」

外界認為下周二就是投票日，白宮希望對選民發出訊息，就是民主黨如何致力改善經濟，共和黨卻如何令問題惡化。民調顯示通膨與經濟一直是選民最關心議題，而漲高的汽油價令民眾的財務在今年大部份時間處於吃緊狀態。

任何對油商課稅的做法都必須得到國會批准，但目前民主與共和兩黨在國會呈僵持局面，拜登的主張很難在國會通過，因此被視為宣示性質大於實際意義。

一直主張減稅的共和黨，目前選舉目標是拿回參眾兩院或其中一個的控制權。若共和黨在期中選舉中達到目標，拜登對油商課暴利稅的提議更不可能在國會通過。