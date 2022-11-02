外媒引述消息報導，電動車巨擘特斯拉（Tesla）有意收購礦業集團嘉能可（Glencore）股份，雙方去年曾針對此事展開初步協商，但並未達成協議且不再積極討論此事。特斯拉此舉意在確保包括鋰在內的電動車電池金屬供應無虞。