確保電池金屬供應無虞 特斯拉有意收購嘉能可股份 00:112022/11/02 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒引述消息報導，電動車巨擘特斯拉（Tesla）有意收購礦業集團嘉能可（Glencore）股份，雙方去年曾針對此事展開初步協商，但並未達成協議且不再積極討論此事。特斯拉此舉意在確保包括鋰在內的電動車電池金屬供應無虞。 台積擴大再生水應用 納2奈米廠區 俄烏衝突連鎖反應 飼料難降價 鉛錠價格回穩 泰銘Q4營運可望回溫 #特斯拉 #確保 #金屬 #供應 #無虞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美鋼價創二年新低 鋼鐵業獲利受衝擊 20:462022/10/31 財經 有助中小企業淨零轉型 兆豐銀首創區塊鏈供應鏈融資 04:102022/11/01 金融．稅務 高市府成立半導體S廊帶產學大聯盟 04:102022/11/01 地方新聞 台積電1奈米廠傳落腳桃園惹議 經濟部回應：會做好水電供應準備 17:422022/11/01 財經 物流平台新創日商明年進駐 台日三號基金砸1.5億台幣投資 21:252022/11/01 財經 大同大學打造國內首台爬索車 金門大橋安檢專用 13:412022/11/01 生活 拚歐洲自給 法在境內開採鋰礦 04:102022/10/31 全球財經 陸農業部：確保元旦、春節豬肉市場穩定供應 11:232022/10/30 兩岸 歐洲國家赴非洲買氣 04:102022/10/31 產業特刊 丹麥小島斷電的真相 04:102022/10/31 專題周報 充電設備供應鏈營運大進補 20:002022/10/31 財經 高市府成立半導體S廊帶大聯盟 陳其邁：攜手產業打團體戰 14:232022/10/31 寶島 地緣衝突升溫 能源採購、儲備 強化戰略布局 04:102022/10/31 財經要聞 《產業分析》零碳商機系列7-1：電源廠「淨零」商機得天獨厚 10:482022/11/01 財經 金屬中心熱回收工業爐 擴及中高溫 04:102022/11/01 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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