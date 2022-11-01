許多戲劇或電影情節都曾描繪，同性戀為了讓家長放心，而選擇和長輩可以接受的另一半結婚。一位人妻近日發現，交往5年、結婚才半年的老公，私下竟然有女裝癖，偷穿和偷戴她的內衣、絲襪、飾品等，加上老公的氣質陰柔、心思細膩，讓她擔心可能成為煙霧彈。不過許多網友猜測，老公可能只是單純有女裝的癖好，建議「不用太急著下定論」。

原PO在Dcard發文表示，老公氣質陰柔、有耐心，說話從來不爆粗口，相處時能夠察覺她的情緒，還會熟記她的生理期、了解她身邊親密家人、朋友的喜好，不過她一直以來都不以為意，反倒很開心有一個體貼、溫柔、了解她的老公。

原PO提到，婚前同居1年時，她從未發現異狀，直到最近她整理老公的書房時才發現，不見的胸罩、絲襪、耳環、項鍊竟然都在老公的雜物櫃裡，用紙箱好好的收著；她直接攤牌後，老公才坦言他一直以來都對女裝很著迷，「自己也喜歡穿上女裝的感覺」，雖然婚後努力希望改掉這個癖好，卻還是無法控制自己，所以才會偷她的服飾自己穿。

原PO崩潰的表示，一、她能接受老公個性陰柔、心思細膩，卻不知道能否接受、支持他有女裝癖，二、她以為雙方沒有秘密，結果卻被蒙在鼓裡，「我對他建立的信任直接被毀了」，不知道如何是好，想到《丹麥女孩》中支持主角變性的妻子，「只覺得那位妻子真的好偉大，我有辦法和她一樣嗎？」

對此，許多網友猜測，「喜歡穿女裝也可能還是異性戀啊，不一定是雙」、「喜歡穿女裝不等於喜歡男生，除非他跟妳坦白他其實是雙性或同性戀，跟妳結婚只是煙霧彈，那妳再考慮下一步該怎麼做」、「我老公也有女裝癖，他的性別認同是男性，但有一小部分的他想成為女孩子，所以會穿女裝來滿足小小的自己。我是完全無感啦，每個人都會有難以啟齒的小秘密，反過來我還滿高興他願意和我分享這件事」。