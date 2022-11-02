宏達電公布第三季財報，雖然毛利率已經從第二季39.2％、上升至 第三季39.4％，然而營業成本、行銷費用成長壓縮獲利能力，第三季虧損為9.8億元，比第二季虧損放大31％、也比去年同期多虧28％，單季每股虧損為1.19元，累積前三季虧損為24.86億元，前三季每股虧損為3.01元。

全球多國都已經大開國門，不少民眾的生活已回到疫情前7、8成水準，對VR與遠距的需求多少有影響，宏達電今年以來平均每一季的營收都比去年縮水，不過幅度並不大。而以第三季來說，或許是零組件採購與運費都明顯下滑，即使第三季營收比去年同期下滑近兩成，營業成本年減幅度卻高達28％，而對比第二季，雖然營業成本差不多但是營收卻小幅季增，都是宏達電第三季毛利率能持續上揚的原因。

不過可能也正是因為企業對VR與遠距的需求多少受影響，加上差旅逐漸恢復、費用增加，宏達電第三季營業費用維持在與第二季差不多的15多億元相對高點，比去年同期大增兩成，對獲利能力造成影響。