近來日圓瘋狂貶值理當助長日本企業海外獲利，無奈原物料成本昂貴相互抵銷，反而讓豐田汽車上季（7至9月）淨利年減31％。豐田表示車用晶片缺貨至今未解，不得不下修今年度（今年4月起）銷售量。

豐田1日公布上季淨利4,342.6億日圓（約29.2億美元），與分析師預期的7,123.8億日圓差了一大截。上季豐田汽車銷售量成長推動營收年增22％至9.22兆日圓，無奈原物料漲價侵蝕獲利。

豐田先前曾表示，包括豐田、凌志、大發、日野等品牌在內的集團總銷售量將在今年達到1,070萬台，但因車用晶片缺貨不斷拖累生產進度，導致豐田1日將集團年度銷售目標降至1,040萬台，其中豐田及凌志兩大品牌合計銷售目標從970萬台下修至920萬台。

豐田1日預期今年度營收成長15％至36兆日圓，高於先前預期的9.9％成長率，但今年度淨利估計萎縮17％至2.36兆日圓。