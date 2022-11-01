睽違3年，目前推力最大的「獵鷹重型火箭」(Falcon Heavy)再次發射升空，這一次任務是接受美國太空部隊(USSF)的委托，將1枚名叫TETRA-1的軍用衛星，和另一枚更機密、體積更大的衛星送到地球同步軌道(GEO)。之後，2枚助推火箭都成功返回降落平台，至於中間的主火箭，則因為高度太高，無法返回地球回收。

太空飛行(spaceflightnow)報導，獵鷹重型火箭是由3具獵鷹9號火箭結合而成，火箭長度70公尺，寛度12公尺，由27台「梅林1D」(Merlin 1D)火箭發動機，產生約2300噸的推力。它的運力可將63噸的物體送到地球低軌道，或是將26噸的物體送到地球同步軌道，是目前運力最大的火箭之一。這次代號「USSF-44」的發射任務，僅是獵鷹重型火箭的第4次發射，離上一次的發射已相隔3年之久。

SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)曾經設想利用獵鷹重型火箭載人前往太空，包括月球與火星，但是之後他改變主意了，月球與火星的載人任務，將由研發中的「星艦」(Starship)來進行，獵鷹重型火箭只負責衛星發射業務。

不過，多數的衛星發射業務都在中低軌道，只需要獵鷹9號火箭即可執行，因此獵鷹重型火箭有3年的時間沒有出過任務。

SpaceX confirms separation of the two side boosters from the Falcon Heavy rocket. https://t.co/X96w68eOkV pic.twitter.com/RNno2VXL09 — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) November 1, 2022

獵鷹重型火箭的2具助推火箭成功降落。(圖/SpaceX)

由於USSF-44事涉機密，因此在升空後10分鐘，抵達初步軌道後，就關閉了實況轉播。事實上衛星還沒有抵達衛星預定軌道高度，只是獵鷹系列火箭都採用逐步加速的模式來升高軌道高度，因此至少需要一天以上的時間，才會抵達同步軌道，也就是大約離地球3萬6千公里遠的太空。

2枚獵鷹助推火箭在發射後10分鐘，就脫離主火箭返回地球，期間經過多次減速，因此它不需要特殊耐熱材料，2枚火箭隨後都成功降落，在整修與檢查後，可以再添加燃料繼續發射。