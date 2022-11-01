冷靜想好自己的底線是什麼！有人妻在網上抱怨，她表示老公個性「陰柔」，但溫柔體貼、心思細膩，但是，在同居的1年間自己的衣物、絲襪與飾品曾無故消失，詢問老公僅得到「不知道、沒注意」回應，但卻和她提到有條破絲襪已幫忙丟棄，當時她不以為意便沒想太多，豈料，某次在整理老公書房雜物櫃，竟發現紙袋內出現曾經消失的衣物與破絲襪，讓她大受打擊。

一名人妻在「Dcard」論壇發文，她提到和老公交往5年後，結婚至今已半年，當初在交往期間，她就有發現老公的性格、氣質比較「陰柔」，也從來不爆粗口，語氣溫柔又有耐心；人妻表示婚前2人曾同居約1年，從未發現過任何異樣，直到某一次她發現「耳環項鍊、絲襪、bratop」時常不見，問了老公卻得到「不知道、沒注意」的回應，但卻和她提到1條絲襪破了洞，便幫忙她將絲襪丟棄，對此，她也沒想太多。

直到日前她因為身體不是向公司請了半天假回家休息，到家後看見老公書房髒亂便進去整理，豈料，竟然在老公的雜物櫃內發現飾品以及破掉的絲襪，全部都收在1個紙袋內，讓她氣得向老公攤牌，竟發現對方不發一語，坐在她身邊沉默許久後娓娓道出「一直以來對女裝很著迷，也喜歡穿上女裝的感覺，雖然在同居、結婚後努力要改掉這個怪僻，但仍無法控制自己」，她聽著老公邊說邊哽咽，但她認為自己的世界頓時崩塌了，便向老公表示需要一點時間冷靜一下。

人妻表示沒意料到竟然婚後才發現天大的秘密，首先她認為可以接受老公陰柔、心思細膩，但不確定是否可以接受變裝，再者，因為非常注重彼此間信任，但居然有這麼大的事情被蒙在鼓裡，簡直是將信任摧毀，她哭了一整晚，不知道該如何是好。

文章一出，網友紛紛留言表示「看得出來你老公應該壓力真的很大」、「太震撼了！如果是我沒辦法接受，但也不是你老公的錯」、「冷靜想好自己的底線是什麼，好好找時間坐下來談」、「我會接受耶，甚至會很開心的幫忙化妝打扮，只是比較不優的是沒有在結婚前告知妳這個癖好」、「先問清楚是單純喜歡穿女裝的癖好，還是對於雙性戀也不排斥？」。