梨泰院萬聖派對釀成的悲劇，網友除了極力肉搜禍源，究竟是哪群人蓄意推擠，還有相關單位配置警力的缺口，有待後續調查釐清。此外，傳聞中關鍵「11通求助電話」被挖出，總統尹錫悅得知後震怒，下令查明真相。

綜合韓媒報導，梨泰院推擠事故發生於29日晚間10點15分左右，當局今天(1)公布事發前4小時，相關單位陸續接獲民眾撥打112求助，多達11通電話內容提到「出事了」、「太多人在這裡，好可怕」、「從1號出口出來的人都往那條巷子走，裡面的人出不去，外面的人又一直進來…」據悉通話內容不乏詳細地點，超商、酒吧、餐廳等，且確實說明現場狀況，關於「壓死」這個詞被提過至少4次，不過承辦人員僅用「好的，我會去看看」來打發，最後僅出勤4次，以「已派人」為由，沒有再進行後續行動。

將近晚間9點的時候，民眾報案向警方要求派人支援，控管人流，語帶焦躁稱「可以快點來嗎」、「我快被推到巷子裡了，要被壓死了」、「麻煩你們快來，疏散群眾，管制單向通行」

直至晚間10點11分，最後一通報案再次響起，電話另一頭只發出刺耳的尖叫聲「阿…阿…梨泰院後巷、梨泰院後巷」

對此，總統尹錫悅今天(1)在國務會議上大發雷霆，表明要徹查真相，承認預防措施存在漏洞，強調將嚴懲失職員警。