在2022年U19世界青年羽球錦標賽助中華隊於團體賽奪銀、男單摘金的18歲羽球好手郭冠麟，1日返抵台灣，家人、所屬球團亞柏及羽球協會到機場歡迎他凱旋歸來，接下來他也會繼續在國際賽奮戰，接棒成為寶島男單新希望。

郭冠麟和女單世界第2戴資穎一樣來自高雄，小戴當初由爸爸領進羽球世界，郭冠麟踏上羽球路的推手則是外公，過去外公會帶著外孫去羽球館，也讓郭冠麟喜歡上羽球，國小開始就是校隊，高中是南部羽球重點學校高雄中學羽球隊一員。

中華羽球隊過去在U19世青賽只有2004年女單鄭韶婕、2015年男單呂家弘拿過單打金牌，本屆郭冠麟則上演羽球青少年世界排名第370名的大逆襲，一路過關斬將，最終贏得U19世青男單金牌，本周青少年世界排名狂升340名，來到第30名，且從個人賽、團體賽為中華隊打了超過10場比賽，鐵人般的出賽行程，連BWF官網都大讚他的奮戰精神。

1日回到熟悉的國門，郭冠麟接受外公、外婆、媽媽，以及亞柏羽球隊、中華羽協浩浩蕩蕩的接機團歡迎，一起合影留念，他也將帶著U19世青金牌喜悅跟大家的祝福，挑戰未來的成人賽事。

U19世青中華羽球隊凱旋歸國。（中華羽協提供）

中華羽協代表李侑龍（右）頒發獎狀給郭冠麟（左）。（中華羽協提供）