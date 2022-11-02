疫情期間美國新車價格節節走高，但由於汽車庫存逐漸回升，新車價格漲勢近來出現降溫跡象，車價已較夏季的紀錄高點回落。

隨著美國汽車供給逐漸增加，買家在購車時有更多選擇，而且像是低利貸款等部分購車折扣也陸續回籠。

根據汽車研究公司J.D. Power數據，10月新車或卡車的平均售價為45,600美元，較7月的紀錄高點46,173美元低了數百美元，不過較疫情前的水準仍高出33％。

汽車經銷商AutoNation執行長曼利（Mike Manley）表示，新車價格預料持續緩慢下滑，不過車價還沒有那麼快回復至疫情前的水準，價格下降的速度不如上漲時快。

儘管新車價格較夏季的高點滑落，但汽車業高階主管仍樂觀看待車市前景，認為受壓抑的需求將支撐未來幾個月汽車價格上揚。此外，汽車廠尚未擺脫生產挑戰，全面補足庫存仍有難度。

J.D. Power表示，美國在10月份賣出的汽車，逾半數售價高出標價。

在此同時，經銷商的汽車庫存水位逐漸好轉。根據研究機構Wards Intelligence統計，9月底美國汽車經銷商的新車和卡車庫存約達140萬台，較去年同期大增46.9％。

隨著汽車庫存增加，業者開始推出一些促銷活動，例如疫情前相當盛行的低利貸款等。汽車情報網站Edmunds分析師德魯瑞（Ivan Drury）表示，別克（Buick）和GMC提供36期零利率貸款。

儘管如此，目前的折扣幅度依然處於歷史低點，且分析師與產業人士皆認為，雖然車價略有下滑，但要回復疫情前的水準可能還需要一段時間。 美國車市轉變反映總體經濟不穩定，美國正面臨40年新高的通膨壓力，聯準會（Fed）大舉升息，以及潛在經濟衰退憂慮澆息買家消費意願。

Edmunds數據顯示，第三季新車貸款平均利率達5.7％，高於一年前同期的4.3％。