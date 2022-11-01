俄羅斯地方法院，對於維基百科俄文部分的2篇入侵烏克蘭文章，認定「內容不實」，而對維基百科基金會處 200 萬盧布（104萬新台幣）的罰款。

莫斯科時報(The MoscowTimes)報導，維基媒體莫斯科分部表示，由於拒絕刪除與修改俄羅斯軍事干預烏克蘭的兩篇文章，遭到莫斯科塔甘斯基地方法院(Moscow's Tagansky district)以內部不實的理由判處罰款。對此，維基媒體莫斯科分部長梅德科 (Vladimir Medeiko) 表示，將會提出上訴，並補充說「維基媒體基金會不會刪除這些文章，也不會支付罰款」。

這不是維基百科第一次判罰，之前俄羅斯司法單位就表示，維基媒體應該為一些違規行為支付500萬盧布（260萬新台幣）的罰款。

俄羅斯總統普丁在2月24日決定向烏克蘭發起「特殊軍事行動」，對內就特別管制言論，禁止批評這種行動，尤其不准稱其為「戰爭」、「入侵」這類用語。

俄羅斯對包括Google、Telegram 等西方網路公司處以巨額罰款；對Google判處210 億盧布（109億新台幣）的罰款。