經過疫情的洗禮後，外送、出門叫車已經變成生活日常之一，Uber及Uber Eats也看準消費者需求，在亞洲首推的全新「Uber One 會員方案」正式在台上線，提供月訂閱制120元、年訂閱制1200元兩種服務，專享4大優惠包括原本就有的滿額享無限次免外送費優惠，還有全新在標註「金色 Uber One 圖示」的店家訂購後，若外送訂單的預估「最晚抵達時間」延遲即送30元Uber Cash，還有使用Uber享95折優惠，再享優先配對合作車隊最受好評的職業駕駛服務，對比現有服務每月最高省149元訂閱費。

Uber 及 Uber Eats 平台攜手推出全新「Uber One 會員方案」，提供月訂閱制 120元；年訂閱制 1200元。（Uber 提供）

而為了歡慶全新「Uber One 會員方案」登台，假如從未訂閱過任何會員方案的消費者，即享30天免費試用優惠，而9日至22日期間更推出雙11會員獨享優惠活動，Uber One 、優饗、雙享方案全體會員，輸入「筷1111點」優惠序號，即可享指定商家外送訂單滿299元即享85折優惠。至於舊方案「優饗方案」及「雙享方案」的訂閱會員，8日起會籍將自動升級轉換為Uber One會員，同時提供既有會員取消訂閱機制。

而所有月訂閱制會員可在訂閱的會員制付款周期屆滿前48小時，自行取消訂閱或連繫客服取消訂閱，至於「優饗方案 – 年訂閱制」會員，則將最晚於2023年1月1日前，多出的訂閱費用將依剩餘會籍時間作自動退款，並自動升級成為Uber One年訂閱制會員方案，而「雙享方案 – 月訂閱制」會員則將會從8日起取消。