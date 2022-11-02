大陸一名女子日前被發現在地鐵車廂內吃東西，不過她上半身套了個超大透明塑膠袋，相當引人注目，目擊者看到後也表示覺得非常誇張。對此，武漢地鐵客服也做出回應了。

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報導，事發於上月31日，一女子在武漢地鐵車廂內，套上可以包裹整個上半身的塑膠袋，正在吃香蕉，影片被一旁民眾拍下後PO上網，立刻引起熱議，拍攝者王先生稱，當時看到這一幕挺詫異的，感覺她防疫意識很強。

影片曝光後，網友也紛紛留言「很自覺了，挺好的」、「挺自覺的沒什麼可批評的，也許真是低血糖了或者需要按時進食」、「能理解，我姨媽就是這樣的，一會不吃東西就會變得心慌緊張，吃東西才能緩解」、「滿足自己，同時也為群眾著想」、「很安全又不會影響到別人」。不過其實地鐵上是規定不能吃東西的，對此，武漢地鐵客服也做出回應，指出地鐵上拿下口罩進食，皆是不允許的。

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