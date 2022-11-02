大陸一名網友爆料，有位老人21日在位於四明中路上的三江超市購物時，因一件物品在自助收銀機上沒有掃碼，隨後被超市工作人員指控偷盜，並要罰人民幣2萬元（約新台幣8萬8000元）。老人說身上沒這麽多錢，只有3000多元，於是就把錢轉到了工作人員的個人賬戶，最後甚至被迫簽下協議，強調他是自願的。

綜合陸媒報導，爆料者表示，自己的丈母娘今年60多歲，平時經常去超市，近日在鄞州區格林生活廣場的三江超市購物結束離開時，被超市工作人員攔下，並查出有一塊價值75元的「一號土豬肉」沒有掃碼。之後，該店工作人員便以老人沒有支付全部商品款項為由，要對老人處以2萬元的「罰款」。

網友提到，當時丈母娘很害怕，但身邊又沒有這麽多錢，無奈之下，只好將手機中的3000多元全部轉到了店長的私人賬戶上。對此，徐姓超市經理坦承確有此事，但他並未確認工作人員實施的罰款數額，只知道工作人員當時要求老人對超市的商品損耗「多補償一點」，並徵求了當事人的同意。

不過，警方介入後，還原了完整經過。超市向警方提供的過往視頻監控顯示，這名老人不止一次在自助收銀機支付時有「漏掃」之嫌，已引起工作人員注意。這一次，工作人員在發現類似情況後，直接進行了查詢。真相曝光後，當事人選擇和解，超市方已出具了諒解書，並退回了罰款，他們也不再追究高額罰款行為。

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