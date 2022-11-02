由Gamamobi自研首款開放世界元宇宙手遊《MetaCity M》，於日前舉辦全球限量封測活動(CBT)，短短一周吸引近二萬玩家熱情參與，元宇宙世界讓玩家欲罷不能，在不捨中完美落幕，為感謝玩家的熱情參與及支持，今(11/2)官方公開本次封測活動期間的相關數據，並宣布計畫舉辦下一次的封測活動，讓玩家再次體驗元宇宙的魅力。

《MetaCity M》與眾多玩家分享封測活動(CBT)相關數據

玩家熱情參與 成就佳績

《MetaCity M》封測活動(CBT) ，玩家在進入遊戲後即可隨機獲得土地，初期以進行基礎任務來熟悉新世界，進度自由發揮，室內及露台1:1的房屋空間佈屬、採集資源製作物品、駕馭交通載具，還有釣魚、時空礦洞、戰鬥等玩法，以及特殊的奇構對決競技玩法，更有多達17種的專精職業修煉等，沒有腳本及人物設定，不同的選擇造就不一樣的人生。

據官方統計，全球參與封測活動(CBT)玩家以台灣、泰國、菲律賓、美國等地區居多約佔75%左右，玩家更以高留存度的實際行動表達對於《MetaCity M》的喜愛。

《MetaCity M》參與玩家以台灣、泰國、菲律賓、美國等地區居多約佔75%左右

官方特別分享封測期間精彩數據

本次參與《MetaCity M》封測活動的玩家們沉浸在元宇宙世界的魅力中，上線探索時間總共花費9,148,160 分鐘，角色選擇以男角居多，男女比例為7：3，遊戲中所需物品需要靠製作來取得，活動期間熔爐持續燃燒時間有73,512 小時、傢俱製作總共 571,760 件、衣服製作914,816 件，玩家們對製作已是相當駕輕就熟。

《MetaCity M》角色上線時間總和共計9,148,160 分鐘、角色選擇男女比例為 7：3

在《MetaCity M》的元宇宙世界裡探索，玩家們平均移動22,288 公尺，而玩家們展現優越的社交能力，互動拜訪達457,408 次，平均好友數也有25位，遊戲還能承接訂單獲得額外的資源，承接總次數也高達800,464次。還有在移動中偶爾會掉落地圖的破洞，總共掉落了81,680次，是本次活動另類的有趣體驗；除此，遊戲還有些不盡善的地方，官方也表示會吸取大家體驗後的建議，並用心積極改善 。

為感謝全球玩家對《MetaCity M》的支持與熱愛，官方緊接計畫下一次的封測活動(CBT)，除了不斷的優化改進也會開放更多豐富的遊戲系統給玩家們體驗，而官方社群也將不定期舉辦各種活動，喜愛元宇宙世界的玩家們敬請關注《MetaCity M》官方社群，留意相關資訊喔！