在建築開發過程中，基地面積在3,000平方公尺以上的山坡地且涉及整地者，於申請建造執照時，必須一併辦理加強山坡地雜項執照審查。過去於申辦階段與會議審查過程，都是以書面紙本方式進行，造成大量紙張浪費，且審查缺失與流程等資訊，申請人無法第一時間得知，導致資訊不夠透明公開。

臺中都發局為解決上述問題，首創「加強坡審無紙化系統」，落實「以網路代替馬路」理念。系統設計從「申請人送件端（起造人與設計建築師）」、「審查作業端（承辦、幹事與委員）」與「審議會議管理端」，皆採雲端e化方式辦理。將審查作業方式，由人工紙本作業，改為運用資通訊技術，進行報告書無紙化審查。

配合單位內部及申請人使用需求，都發局舉辦多場教育訓練，以落實系統應用。(圖／臺中市政府都市發展局提供)

臺中都發局長黃文彬表示，建築產業是城市經濟產業的火車頭，運用資訊科技打造創新建築管理服務、落實電子化政府理念一直是都發局堅持的目標。因此首創加強坡審無紙化系統，將加強山坡地雜項執照審查案件申辦與管理導入全e化及無紙化流程，並達到節能減碳、環保愛地球目標。

臺中都發局表示，平均1件加強坡審申請案件，從掛號申請、審議到核定，必須印製將近30本報告書（約400張紙），以每年度約50案加強坡審申請案件計算，每年約可減少2萬張A4尺寸用紙量。

申請案件的「申請人（起造人與設計建築師）」在申請書表系統完成申請書製作與上傳報告書後，即可取得案件專屬「一碼通」的管制編號，後續就可以即時接收來自都發局推播的最新進度，並可在臺中都發局建築管理便民服務網內的「建築執照申請進度與缺失查詢平台」，查詢到申請案件最新進度。

審查朝向無紙化邁進，改變過去印製大量紙本報告書審查方式，落實環保減碳。(圖／臺中市政府都市發展局提供)

都發局強調，此創新措施具有申請流程透明、審查無紙化、進度主動通知3大優點，更有專屬一碼通查詢編號及申請進度主動推播通知等功能特點，達到服務型智慧政府「提供便捷服務」及「落實透明治理」目標，未來將優先研議推廣應用於都發局內與其他具有「審議委員會」性質的行政審查制度，擴大系統效益、提升整體行政服務效能。