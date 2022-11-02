「2022臺灣國際衝浪公開賽」將於11月12日在臺東金樽漁港盛大開幕，過去兩年受新冠疫情影響，國外選手無法來臺參賽，今年賽事邁入第十二年之際再度回歸國際等級，臺東縣政府與世界衝浪聯盟(World Surf League，簡稱WSL)共同合作舉辦巡迴積分賽，除了男子短板QS3,000積分賽，更首次在臺灣舉辦女子短板QS5,000積分賽，兩場總巡迴積分賽合計總獎金8萬美元，本次賽事更是世界衝浪聯盟(World Surf League，簡稱WSL) 今年全球的最後一場高積分賽，勢必將吸引來自世界各國頂尖選手及新秀齊聚戰浪臺東，這場賽事也決定選手能否進入2023年WSL全球僅8場，僅次於世界總冠軍賽的CS挑戰賽(Challenger Series)的選手資格，比賽精彩可期！

「2022臺灣國際衝浪公開賽」將於11月12日至11月20日在臺東金樽漁港舉辦，活動期間除了精彩賽事，更有多種體驗活動，如「衝浪好好玩」系列活動，包含衝浪導覽解說、衝浪翹翹板體驗、新興水上運動「立式划槳」( Stand Up Paddle，簡稱SUP)體驗，還有利用海洋廢棄物製作水母小吊飾、手染小方巾回收再利用等結合海洋與環境永續的手作課程；以及「臺東挺好的」系列體驗活動，邀請民眾動手玩創意，包含月桃編織、手做植物皂、創意藤編等結合在地元素的DIY體驗活動，讓大家親身感受臺東部落文化精粹；更有為女性朋友們限定推出的「女力覺醒衝浪滑板體驗」，用「陸上衝浪」的方式漫遊街道間。欣賞衝浪選手海上英姿、參加周邊體驗活動之虞，也不要錯過「Surfing fast, Eating slow 金樽浪慢食集」，品嘗道地海洋風味美食，感受臺東獨特的慢食文化，以及充滿特色的文創商品。

在賽事開始前，臺東縣政府將於11月5日舉行「海好有你」金樽淨灘活動，邀請愛臺東、愛海洋的民眾一起來參與！縣府交觀處表示，臺東具備發展水域活動的優勢，不僅擁有全臺最長176公里的美麗海岸線及綠島、蘭嶼兩座離島，金樽穩定的浪況更是備受國際肯定，曾連續三年被選定為世界長板總冠軍的比賽場域，是國際衝浪積分賽的重要一站，歡迎國際選手及國內外旅客前來觀賞精彩賽事，享受臺東慢生活的獨特魅力。詳細報名資訊將陸續公告在臺灣國際衝浪公開賽臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/taiwanopenofsurfing/ )，請大家持續追蹤最新消息！

2019-衝浪KailaniJohnson_Taiwan19Dunbar拍。(圖/臺東縣政府提供)

2019衝浪-Mitch_ParkinsonWSL-_TimHain攝。(圖/臺東縣政府提供)

臺灣國際衝浪公開賽周邊 。(圖/臺東縣政府提供)