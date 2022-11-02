美國政府針對大陸晶片業實施出口管制措施，其中一項是禁止半導體人才協助大陸研發或生產，等於掐死晶片業未來發展，此禁令引起全球熱議，但美國商務部澄清，文書、行政類工作並不在此限，衝擊可能比原先預期的還要縮小一些。

美國財經媒體報導，商務部工業和安全局發出文件，澄清10月7日宣布的出口管制措施，持有美國護照、綠卡及居留權的公民在未取得許可證的狀況下，禁止協助大陸晶片公司研發或生產半導體，就連維護、維修甚至是翻新設備的工作人員都在此限，但不包括從事文書、行政工作的人才。

事實上，商務部負責出口管理的副部長Thea D. Rozman Kendler曾表示，「制裁範圍其實很窄，這確保我們的行動能對商業活動造成最小衝擊，並且不會影響全球供應鏈。」

然而，美國的新措施已經讓價值達5500億美元的全球晶片業產生重大影響，而目前這些企業也受到經濟不景氣的衝擊，荷蘭設備商艾司摩爾（ASML）已經宣布禁止旗下美國員工與大陸客戶聯繫。

來自美國的設備供應商Applied Materials Inc、KLA Corp和Lam Research Corp也都紛紛撤離美籍員工，三家公司都表示，營業額將因為新一輪的制裁而有所限制。