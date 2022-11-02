十月中，一場因鋰電池導致的大火，燒壞了南韓科技巨頭Kakao公司的伺服器，使旗下服務停擺四天，嚴重影響了南韓民眾的生活，也引發當地對於企業壟斷的擔憂。

華盛頓郵報（The Washington Post）指出，網站和應用程式中斷的情況其實並不少見，亞馬遜、臉書，以及蘋果都曾經發生同樣的事，然而它們通常只會持續數小時，而不是數天，對人們生活的影響遠不及Kakao這次的事件。

在韓國，Kakao公司的產品無處不在，包含通訊軟體、電子支付軟體，甚至是線上預約計程車的服務。公司的這些服務，在韓國都有非常大的市佔率。今年八月，公司向投資者表示，目前公司的活躍用戶已成長到超過五千三百多萬名，其中包含四千七百多萬名韓國用戶。這項數據足以顯示，Kakao公司在人口數五千多萬人的韓國，有著多大的影響力。

這次的服務中斷，也使得韓國政府開始正視企業壟斷市場的問題。事實上，長期以來，韓國的經濟就是由少數幾家大型企業集團主導，以科技業者三星（Samsung）為例，公司在韓國涉足的產業從保險到服飾業都有。

南韓總統發言人金恩惠表示，這次服務的中斷不僅影響了人們的生活，也顯示在緊急情況下，可能對國家安全造成致命的問題。

美國網路安全顧問雷根（JR Reagan）指出，Kakao的一個問題是，沒有準備備用的發電機；其次，公司不該把所有的伺服器都放在同一個地點，而是應該把它們分散開來，這樣一來，才能夠避免導致受損範圍過大，且修復過程緩慢。

不過，要讓韓國民眾放棄習慣已久的服務，並不是一件簡單的事。有民眾在接受訪問時表示，Kakao已經深深地融入他們的生活中，讓他們很難想像有一天要徹底拋下公司的服務，轉為使用其他的應用程式。

然而這次的事件的確給韓國人敲響了一記警鐘，隨著韓國政府開始展開反壟斷的調查，未來是否會對Kakao等大財團的發展有所影響，仍有待時間驗證。

本文作者: EMBA雜誌編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘435期》)