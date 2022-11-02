新北一名人妻發現郭姓丈夫偷吃，與一名吳姓女子互稱「公公」、「婆婆」，不當交往時間將近10年，更使她與丈夫為此兩度離婚，實在不堪吳女介入婚姻，遂控告求償撫慰金。新北地院審結，判吳女要賠償10萬元。可上訴。

判決書指出，人妻主張，與郭姓男子自2003年結婚，後因郭男出軌吳女，兩人於2011年離婚，2015年間因郭男聲稱已經與吳女徹底斷乾淨，而復合並再度登記結婚。

人妻表示，孰料2020年間她查看郭男的手機，意外發現吳女仍與郭男藕斷絲連，2人親密互稱「公公」、「婆婆」，更互道晚安、表達愛妳等煽情文字；人妻指出，光是她與郭男的2段婚姻期間，2人就已不正當交往10年以上，不能理解吳女為何不惜介入他人婚姻，也要與郭男在一起，認為自己將大半人生奉獻在這段婚姻，卻遭介入並破壞的殘破不堪，希望能藉由法律補償家庭破滅的痛苦損害。

對此，吳女辯稱，郭男離婚時2人曾短暫交往，但不久後就分手，現在僅是點頭之交，郭妻所言僅是臆測與誣陷，並非實情，強調自己與郭男絕對沒有任何逾越男女交往分際的行為，希望法院駁回郭妻的求償請求。

新北地院審理時，法官勘驗郭男與吳女的對話紀錄，發現2人的確如情侶般以公婆相稱，噓寒問暖地互道早安，認為親密對話已經逾越正常男女的社交分際，並達到破壞郭妻的婚姻幸福美滿的程度，認為求償合理，酌情後判吳女須賠償郭妻10萬元為適當。可上訴。