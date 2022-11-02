Q 乳癌通常會在什麼年齡層的女性身上發生？

A 25歲以上女性乳房惡性腫瘤的可能性就慢慢增加。

在許多女性的觀念中，常覺得自己生活作息正常、家族中無乳癌病史、也有在做運動，應該不會得乳癌，所以沒有做乳房檢查的必要。但是事實上，女性在乳房完全發育之後，就常見乳房問題；年輕女性比較常見的是良性纖維腺瘤、纖維囊腫變化，但惡性腫瘤較少，25歲以上的女性產生乳房惡性腫瘤的可能性就慢慢增加。

一般來說，20歲以上的女性，如果沒有特殊的症狀，每 1至 2年找專科醫師做一次乳房檢查即可，

40~69歲是乳癌的常見年齡，所以這個年紀的女性最好每年做一次乳房篩檢。平時也要多注意，在每月的月經結束後 1至 2天，此時乳房較軟，檢查時比較不會痛，這個時候檢查會比較準確；停經後的女性，則是每個月固定一天做自我檢查，如果有發現任何不對勁，或是察覺到以前所沒有的乳房變化，就需要找專科醫師做檢查，看是否有任何異樣。

雖然乳癌常常以乳房硬塊為表現，但有時也不一定摸得到，所以平時也需注意是否有乳房皮膚問題、留意乳頭是否有異樣顏色或出血分泌物、乳頭皮膚是否有濕疹、落屑，因為乳頭有異常分泌物或是皮膚變化也是乳癌的症狀之一。其實乳癌的產生絕不是短期形成的，當乳癌長到 1公分以上，可以經由觸診或是其他症狀發現時，通常已經存在體內好幾年了，只是之前不知道而已。因而乳癌的治療，除了手術治療外也常在術後輔以化學治療，來殺死全身中可能的微小轉移病灶。雖然乳癌常見於 40~69歲的年紀，但也不是說 69歲以上就不會罹患，最近我門診中就有一位 100歲的高齡乳癌阿嬤回診拿乳癌藥物，只要是女性朋友，就應該有危機意識，注意自己的身體，定期做檢查。

（本文摘自《台灣女性乳癌白皮書》／時報出版）

【內容簡介】國民健康署最新癌症年報中顯示，女性惡性腫瘤發生率排名第1位的是乳癌，而且已經多年連續蟬聯女性惡性腫瘤發生率首位。一般女性25歲以上，即有可能步入乳癌發生的年齡，臺灣乳癌發生的高峰期為45至69歲，平均比歐美早了大約10歲。杜世興教授行醫30多年來治療過無數的患者，不只是讓病患免於疾病折磨，同時也讓背後的家庭得以安心生活。撰寫此書除了希望能讓患病者有一書在手，能快速查詢自身的狀況，免於因徬徨無助而引來的恐懼心理，也希望能讓更多女性有機會能了解這個與切身相關的疾病。

於本書中，杜世興教授也在隱去患者個資後，談了五個令他印象深刻的案例。有對抗不停長大的葉狀肉瘤的上班族，身上有著37顆淋巴腺轉移的媽媽，因為病患的高度自我覺察而救了自己一命的糖尿病患，懷孕時罹癌的艱難抉擇，與如何面對乳癌復發的故事，期待能讓這些抗癌鬥士的分享能激勵更多人。本書協助一般大眾認識乳癌，將各個不同階段所面臨的問題與可應對的方式都做了通盤與全面的介紹整理，各種不同的治療方式也都有詳細的解說，期待能讓每位患者能方便、清楚掌握所需的知識，也能讓所有人對於此乳房疾病議題能有更深切的認知，希望經由此書籍的出版能有拋磚引玉效果，我們一起努力透過正確的健康知識、早期發現及早期治療，達成乳癌防治的目標。

【作者簡介】杜世興

現職：

臺北醫學大學醫學系部定教授

臺北醫學大學附設醫院乳房外科主治醫師

中國醫藥大學醫學士

美國舊金山加州大學外科研究員

經歷:

臺北醫學大學台北癌症中心副院長

臺北醫學大學附設醫院乳房外科主任

臺北醫學大學附設醫院乳房中心主任

國泰綜合醫院乳房外科主任

國泰綜合醫院乳癌中心主任

台灣乳房醫學會常務理事