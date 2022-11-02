Q 哪些人是乳癌的危險族群？

A 乳癌的危險族群共有十大類，分別如下：

1. 初經早於 12歲，停經晚於 55歲的婦女。

2. 有乳癌患者之家庭，尤其母親或姊妹患有此病者或帶有BRCA1、BRCA2乳癌基因變異者。

3. 從未生育者或 30歲以後才生第一胎者，也有較高的罹患乳癌可能。

4. 一側乳房罹患乳癌者。

5. 乳房有增生病灶者，尤其手術切片報告顯示乳管異樣增生（Atypical ductal hyperplasia； ADH）或乳小葉異樣增生（Atypical lobular hyperplasia；ALH）其罹患乳癌機會約為常人五倍，應特別謹慎追蹤。

6. 卵巢癌及子宮內膜癌患者。

7. 停經後肥胖者或胸部曾大量接受過放射線照射者。

8. 重度喝酒者。

9. 攝取高脂肪、高熱量食物的婦女。

10. 停經後補充女性荷爾蒙者。以上罹患乳癌之危險性相較於一般人稍高，不過由於仍有約 75% 的乳癌患者是沒有相關的危險因子，因此呼籲女性朋友要養成正確觀念，並不是「沒有上述罹癌危險因子就不會得到乳癌」。醫學報導甚至指出肥胖者或每天攝取＞ 6 公克酒精也會增加乳癌復發及死亡率。飲食與作息方面建議多攝取含纖維綠色蔬菜、水果、榖糧，避免偏食高脂肪食物，而且鼓勵餵母奶、多運動、少酗酒、減少體重肥胖；太年輕的乳腺宜避免不必要的放射線照射，切記除非必要，否則勿長期使用女性荷爾蒙！臨床上使用泰莫西芬（Tamoxifen）、雷洛西芬（Raloxifene）藥物能有效的預防乳癌，可用於高危險發生乳癌族群身上。

Q 醫界是利用什麼方法評估女性罹患乳癌的風險？

A 目前最被廣泛使用的乳癌風險評估（Gail Model）是由美國國家癌症研究所（NCI）的科學家設計的一種工具，輸入病患個人的乳癌危險因子資料，經過電腦程式計算出五年內及終生得乳癌的機率。Gail Model所使用的危險因子項目包括：

1. 是否有任何乳癌或乳管原位癌（Ductal Carcinoma in Situ；DCIS）或乳小葉原位癌（Lobular Carcinoma in Situ；LCIS）的病史，或她是否曾接受過胸部放療以治療霍奇金淋巴瘤？

2. 是否有 BRCA1 或 BRCA2 基因突變，或診斷為可能與乳癌風險升高相關的遺傳綜合症候群？

3. 目前的年齡？（ 該工具僅計算 35 歲或以上女性的風險）

4. 第一次月經（ 初經）年齡？

5. 生第一胎的年齡？

6. 一等親屬：母親，姐妹，女兒患有乳癌的人數？

7. 曾經做過乳房切片嗎？

▪ 有幾次乳房切片？

▪ 是否至少有一次乳腺切片為非典型增生 ？

8. 是何種族？

若計算出五年內的機率小於1.7%，歸類為罹癌的低危險群，建議繼續篩檢檢查；若計算出五年內的機率大於1.7%，則是罹癌的高危險群，建議更密集的篩檢、藥物預防性治療等。

另一美國常用乳癌風險評估（The Breast Cancer Surveillance Consortium；BCSC），除了年齡、種族、一等親家族史、乳房切片史，另有將乳腺緻密程度列入風險計算，估算出 5 年及 10 年罹癌的機率。

（本文摘自《台灣女性乳癌白皮書》／時報出版）

【內容簡介】國民健康署最新癌症年報中顯示，女性惡性腫瘤發生率排名第1位的是乳癌，而且已經多年連續蟬聯女性惡性腫瘤發生率首位。一般女性25歲以上，即有可能步入乳癌發生的年齡，臺灣乳癌發生的高峰期為45至69歲，平均比歐美早了大約10歲。杜世興教授行醫30多年來治療過無數的患者，不只是讓病患免於疾病折磨，同時也讓背後的家庭得以安心生活。撰寫此書除了希望能讓患病者有一書在手，能快速查詢自身的狀況，免於因徬徨無助而引來的恐懼心理，也希望能讓更多女性有機會能了解這個與切身相關的疾病。

於本書中，杜世興教授也在隱去患者個資後，談了五個令他印象深刻的案例。有對抗不停長大的葉狀肉瘤的上班族，身上有著37顆淋巴腺轉移的媽媽，因為病患的高度自我覺察而救了自己一命的糖尿病患，懷孕時罹癌的艱難抉擇，與如何面對乳癌復發的故事，期待能讓這些抗癌鬥士的分享能激勵更多人。本書協助一般大眾認識乳癌，將各個不同階段所面臨的問題與可應對的方式都做了通盤與全面的介紹整理，各種不同的治療方式也都有詳細的解說，期待能讓每位患者能方便、清楚掌握所需的知識，也能讓所有人對於此乳房疾病議題能有更深切的認知，希望經由此書籍的出版能有拋磚引玉效果，我們一起努力透過正確的健康知識、早期發現及早期治療，達成乳癌防治的目標。

【作者簡介】杜世興

現職：

臺北醫學大學醫學系部定教授

臺北醫學大學附設醫院乳房外科主治醫師

中國醫藥大學醫學士

美國舊金山加州大學外科研究員

經歷:

臺北醫學大學台北癌症中心副院長

臺北醫學大學附設醫院乳房外科主任

臺北醫學大學附設醫院乳房中心主任

國泰綜合醫院乳房外科主任

國泰綜合醫院乳癌中心主任

台灣乳房醫學會常務理事