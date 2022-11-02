Q 如何預防罹患乳癌？

A 雖然很難預防癌症，不過日常生活中可以盡量避免相關危險因子：

1. 根據研究顯示，塑化劑會提升乳癌的罹患率｜因此建議減少使用塑膠袋、塑膠餐具的使用，尤其盡量別用塑膠袋包熱湯，以免溶出太多塑化劑。台灣人對塑化劑的接觸普遍比歐美高，建議盡量以提鍋、耐熱保鮮盒等安全容器來取代不耐熱塑膠袋或一次性餐具、容器。

2. 盡量少用含DDT殺蟲劑｜如果真的要用，建議戴口罩。

3. 根據國外研究指出，長期而且頻繁地食用脂肪含量高的食物，可能會使乳癌的罹患率提升｜脂肪含量高的食物，例如：全脂牛乳、奶油、起司、乳酪、脂肪含量高的牛排（紅肉的脂肪含量通常比較高）。建議少吃脂肪含量高的食物，例如：以低脂牛乳取代全脂牛乳。長期飲酒，也比較容易罹患乳癌；如果曾經罹患乳癌後來康復，長期飲酒容易導致乳癌復發，而且復發後死亡率較高。

4. 多吃顏色鮮豔的各色抗氧化蔬果｜例如：花椰菜、菠菜、韭菜、番茄、茄子、南瓜、小黃瓜、牛蒡、櫻桃、草莓、藍莓、蔓越莓……等。

5. 少吃油炸食物｜多運動，避免肥胖。過於肥胖者罹患乳癌的機率會提升。

6. 少服用非必要的女性荷爾蒙藥物。

7. 避免暴露於非必要的輻射線中｜例如：年紀太輕、又沒家族史，如果非醫師指示，不用特地去做乳房攝影。

8. 過去曾有研究指出，經常過夜生活的人，罹患乳癌的機率比較高｜雖然這部分目前沒有充分證據強烈顯示乳癌與夜生活之間的關聯性，仍鼓勵保有正常生活作息，盡量少熬夜。

9. 最新醫學報導甚至指出肥胖者會增加乳癌復發率、死亡率及每天攝取＞ 6公克酒精也會增加乳癌復發、死亡率｜以上罹患乳癌之危險性相對較一般人稍高，不過由於仍有約 75% 的乳癌患者是沒有相關的危險因子，因此呼籲一般婦女仍應注意乳房健康的重要性。

總之飲食、作息方面建議多攝取含纖維綠色蔬菜、水果、榖糧，避免偏食高脂肪食物，而且鼓勵餵母奶、多運動、少酗酒、減少體重肥胖；太年輕的乳腺宜避免不必要的放射線照射，切記除非必要，否則勿長期使用女性荷爾蒙！臨床上也可使用泰莫西芬（Tamoxifen）、雷洛西芬（Raloxifene）藥物來有效的預防乳癌，尤其用於高危險發生乳癌族群身上。

（本文摘自《台灣女性乳癌白皮書》／時報出版）

【內容簡介】國民健康署最新癌症年報中顯示，女性惡性腫瘤發生率排名第1位的是乳癌，而且已經多年連續蟬聯女性惡性腫瘤發生率首位。一般女性25歲以上，即有可能步入乳癌發生的年齡，臺灣乳癌發生的高峰期為45至69歲，平均比歐美早了大約10歲。杜世興教授行醫30多年來治療過無數的患者，不只是讓病患免於疾病折磨，同時也讓背後的家庭得以安心生活。撰寫此書除了希望能讓患病者有一書在手，能快速查詢自身的狀況，免於因徬徨無助而引來的恐懼心理，也希望能讓更多女性有機會能了解這個與切身相關的疾病。

於本書中，杜世興教授也在隱去患者個資後，談了五個令他印象深刻的案例。有對抗不停長大的葉狀肉瘤的上班族，身上有著37顆淋巴腺轉移的媽媽，因為病患的高度自我覺察而救了自己一命的糖尿病患，懷孕時罹癌的艱難抉擇，與如何面對乳癌復發的故事，期待能讓這些抗癌鬥士的分享能激勵更多人。本書協助一般大眾認識乳癌，將各個不同階段所面臨的問題與可應對的方式都做了通盤與全面的介紹整理，各種不同的治療方式也都有詳細的解說，期待能讓每位患者能方便、清楚掌握所需的知識，也能讓所有人對於此乳房疾病議題能有更深切的認知，希望經由此書籍的出版能有拋磚引玉效果，我們一起努力透過正確的健康知識、早期發現及早期治療，達成乳癌防治的目標。

【作者簡介】杜世興

現職：

臺北醫學大學醫學系部定教授

臺北醫學大學附設醫院乳房外科主治醫師

中國醫藥大學醫學士

美國舊金山加州大學外科研究員

經歷:

臺北醫學大學台北癌症中心副院長

臺北醫學大學附設醫院乳房外科主任

臺北醫學大學附設醫院乳房中心主任

國泰綜合醫院乳房外科主任

國泰綜合醫院乳癌中心主任

台灣乳房醫學會常務理事