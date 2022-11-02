美國在10月上旬針對中國宣布新的晶片出口管制措施，意圖阻止中國先進晶片的發展，但日本記憶體晶片大廠鎧俠（Kioxia）警告，將中國與全球供應鏈脫鉤將非常複雜、代價高昂而且曠日廢時，當前美中緊張關係升級可能加劇市場的急劇下滑。

鎧俠副董事長弗洛雷斯（Lorenzo Flores）接受英國《金融時報》專訪時指出，公司正在評估美國對中國晶片出口管制造成的影響，未來的不確定性在於，北京政府有可能實施報復措施。他提到，目前可以確定的是，半導體供應鏈與中國脫鉤，對業者來說代價不菲，而且牽涉層面很廣，不太可能在六個月到一年內完成。

弗洛雷斯強調，目前謹慎的做法是尋找方法降低供應鏈風險，同時提高自己的競爭力，也就是與友好國家建立供應鏈，他認為友岸外包（friend-shoring）是合理的方案。

在美國晶片禁令管制下，鎧俠的中國競爭對手長江存儲，已不得不要求核心技術崗位的美國員工離開公司。弗洛雷斯談到長江存儲則說，長江存儲技術出現飛躍性進展，可能是一個新興的競爭對手，鎧俠一直將其視為一家需要監控或摸底的公司。

《日經中文網》先前以「如果日本脫離中國有多大代價？」為題撰文，分析供應鏈脫離中國將大幅增加所有產品的成本，如果增加的成本轉嫁到個別產品上，個人電腦（PC）的平均價格將上升50%，達到18萬日元，智慧手機將增加20%達到約9萬日元。