總經理林博泰分享台灣運彩贊助支持本土運動團隊及賽事的點滴。

「買運彩助體育增光彩。」這個在台灣運彩廣告中簡潔的口號，都來自於總經理林博泰。

「去年東京奧運，中華隊拿到2金4銀6銅，歷年來最佳成績，真的讓大家非常驕傲。這件事是體育署黃金計畫的成功，而黃金計畫成功就是國家運動發展基金支持我們國家體育的見證，背後有股最大力量，就是來自社會大眾你我，那股聲音一直敲響我，很想把這個聲音講出來。」談到由空手道文姿云、舉重陳玟卉、桌球林昀儒及游泳王冠閎擔任主角拍攝的形象廣告，林博泰滿腔熱血地說著。

「這4支形象廣告影片的一個初衷，就是來自去年東京奧運的感動。很感謝4位國手非常樂於站出來，用他們當第一人稱來講出：『謝謝你們和我一起打進世界。』至於號召大家買運彩，這我來做就好，所以最後面那個買運彩助體育增光彩是我的聲音，我以聲優方式，那我是第一人稱，謝謝你們和我一起打進世界，則是選手第一人稱。」

運動發展基金，來自於運動彩券的盈餘，從運動彩券發行至今，已經累積挹注超過469億台幣，為台灣體育更增光彩，林博泰認為，台灣運動彩券股份有限公司主要的責任，是幫我們政府把運動彩券發行好，讓民眾透過購買，可以挹注到國家運動發展基金，這股力量可以讓國家運動往上提升，「大家好，整個產業好，我們也才會更好。」

台灣運彩總經理林博泰（左）在節目中分享運彩贊助支持國內運動團隊或賽事的點滴。（中時新聞網攝）

為了讓台灣體育更好，除了運發基金投入到黃金計畫，幫助選手以最佳狀態挑戰國際賽事，台灣運彩也冠名贊助了輔大棒球隊、T1職籃聯盟、中華職棒大聯盟選秀會及台灣運彩盃國際慈善女子足球邀請賽，對於和T1職籃元年賽季合作下來的心得，林博泰很感謝T1與台灣運彩合作，一起成就這個聯盟，籃球也是受到許多年輕族群歡迎的運動，從球員、產業及周邊來看，這樣的合作也讓他覺得具有指標性意義。

林博泰表示，從運彩第一年就跟超過30年歷史的中華職棒合作，一路以來大家都相當愉快，希望透過職業選手帶動，對基層運動發展有所幫助，新年度也會繼續和中職往地方基層來走，除了職業棒球、基層棒球運動也都有各個協會進行，台灣運彩也會和棒協密切聯繫，再討論可以提供什麼樣的配合。

有了棒、籃球的合作，當然也不能少了全世界都風靡的足球，今年又是四年一度的世界盃足球賽年，而台灣運彩除了冠名贊助過國際慈善女子足球邀請賽，也協助因母企業不再支持，差點要走入歷史的大同足球隊，以台灣石虎足球隊延續。

林博泰說：「說實在，大同足球隊將近60年歷史，為國家培育過很多足球選手、教練，是國內足球最重要的資產，在這樣考量下，我覺得我們來做這件事很有意義，我也到足球場和球隊互動，謝謝教練給我指導，還有跟兩個隊長、守門員切磋，讓我感覺像回到大學時光、蠻有意思的。」