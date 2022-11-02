台中一名女子結婚3年，某日突然被友人告知「要好好愛自己」，她才察覺黃姓丈夫經常深夜出門直至凌晨才返家，經委託徵信社調查始驚覺丈夫外遇張姓女子，憤而將2人告上法院求償撫慰金。台中地院審結，判2人須連帶賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，黃妻主張於2017年間與丈夫結婚，婚後2人一起經營肉舖，但2020年12月底間，賴姓友人突然勸告她「要好好愛自己」，她留心觀察才發覺丈夫經常深夜出門吃消夜，直到凌晨3時許才回家。

黃妻指出，後來賴姓友人證實丈夫外遇，她委託徵信社查證後，接獲丈夫與張姓女子出遊共宿的消息，丈夫還傳訊息要求要離婚，均讓她身心嚴重受打擊，處於精神崩潰邊緣，故依法向丈夫與張女請求連帶賠償100萬元。

對此，黃男聲稱，他與妻子工作忙碌，每日收拾完店鋪都已凌晨，且他與妻子價值觀念不合，身心俱疲，才會前往張女住處聊天解悶，強調2人僅是朋友，不可能有逾越一般男女交往的行為；張女則辯稱，她與黃男認識數十年，情同姊弟，同稱共處一室僅是陪黃男聊天轉換心情。

台中地院審理時，法官勘驗黃姓夫妻檔的共同好友、即賴姓友人的證詞，賴男稱黃男曾於2020年間向他提到聯繫上以前的「老七ㄟ（台語，意旨女友）」，他不忍心見黃妻奮力工作，老公卻在外亂搞，才出言提醒對方等語。

法官認定，張女自稱多次聽黃男訴苦婚姻煩惱，顯見張女知情黃男已婚，但仍一同進出飯店，黃男還於深夜前往張女的住處過夜，均已逾越社會一般通念所能容忍的曖昧情愫，足以破壞他人婚姻生活美滿，認為黃妻求償有理，酌情後判黃男與張女須連帶賠償40萬元為適當。可上訴。