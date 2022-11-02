花蓮縣海岸長度本島之冠，海岸線的清潔維持更為重要，海洋廢棄物問題在全球日益嚴重，已經造成了世界各地的環境影響，估計每年約有數百萬的海洋生物深受其害。海洋廢棄物其中，廢棄的漁網纏住許多的海洋動物，限制了牠們的行動；塑膠垃圾被海龜誤食，並阻塞牠們的消化道，海洋廢棄物正影響著全球所有居民的安全。

隨著時代演進，便利性的社會機能帶來更多廢棄物生成可能，陸面及河面廢棄物棄置現象頻增，進而導致海洋廢棄物跟著變多，環保局自107年起陸續推動環保艦隊及潛海戰將組成淨海聯盟，從清除海面上的海漂垃圾及潛入海底廢棄物，本年度淨海聯盟清除海洋垃圾量達15公噸之多，減少海洋廢棄物並讓海洋生物有更多喘息空間，不再誤食人類加工產品如：寶特瓶、塑膠袋等一次性用品。

環保局表示，降低海洋廢棄物數量，保護海洋生態不受破壞，讓友善海洋在花蓮不只是口號，更是化為行動力，透過環保艦隊外出捕魚撿拾海面廢棄物，潛海戰將潛水將海底廢棄物帶上岸處理，一般民眾維護海灘乾淨，三方齊下讓海洋廢棄物能夠有效減少，還給海洋生物一個悠活環境，也留給下一代美麗的海岸風光。 (廣告)