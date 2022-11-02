年底台北市長選情萬眾矚目，是否發生棄保效應外界高度關注，其中不少名嘴、政治評論員皆認為不會發生棄保。但港媒近日翻出過往歷史分析，「隨著投票日臨近，棄保效應會繼續發酵」，甚至更預言這一次的台北市三強之爭，最後的結局將由「棄保、及棄保發酵的程度決勝負」，引發討論。

跟據港媒《中評社》的報導指出，其實所謂的「棄保」幾乎都發生在藍營之中，且幾乎都以失敗告終，而這次九合一選舉，最有可能出現棄保的就是「台北市」和「新竹市」，日前中廣與蓋洛普徵信公佈了新竹市長的最新民調，而戰鬥蘭組織領導人、中廣董事長趙少康則分析，若是非綠陣營一旦分裂，勢必兩敗俱傷，他認為「藍白應協商，看是不是用『新竹換台北』」。但此言遭到藍白兩陣營公開表態不認同。

但該報導仍指出，隨著年底投票日越來越接近，棄保效應一定會持續發酵。在1994年時，趙少康也喊出「棄黃保趙」，並沒有成功。而這一次台北市又是三強相爭，而且各具實力，「最後真可能由棄保、及棄保發酵的程度決勝負」。

文章來源：《中評社》原文
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