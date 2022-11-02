新竹市長選戰掀起藍白對嗆，國民黨候選人林耕仁炮口對準民眾黨候選人高虹安，雙方隔空交火。前立委蔡正元強調，正確的做法是，第三名要去攻擊第二名，第二名要去攻擊第一名，第一名要去攻擊第二名，第一名不可以去攻擊第三名。媒體人朱凱翔則虧說，第二名的民進黨候選人沈慧虹做夢都會笑醒。蔡正元強調，可以講棄保，但公然講交換恐有違反《選罷法》疑慮，事實上台中市長盧秀燕牽高虹安的手，已經意在言外。

「就回應那些就事論事就好了，妳不用去嗆林耕仁啊！」朱凱翔表示，幹嘛用一個民進黨的口吻去嗆他呢？林耕仁也不要再用民進黨的口吻去攻擊高虹安，這就是民進黨最想看到的啊！老柯(民進黨立法院黨團總召柯建銘)今晚可能終於可以睡個好覺了。

主持人馬千惠問，會不會有些中間選民變得不太想投高虹安了？蔡正元指出，假設有一個模型，有三個候選人，是很明顯有排名出來的，第一名、第二名、第三名，正確的做法是，第三名要去攻擊第二名，第二名要去攻擊第一名，第一名要去攻擊第二名，第一名不可以去攻擊第三名。

蔡正元強調：「這是選舉的遊戲裡面一個標準的規則！」朱凱翔笑說，現在第三名打第一名、第一名打第三名，「第二名睡覺半夜都會笑醒啊！」蔡正元也笑說，高虹安跟林耕仁競選總部的智囊團可能腦筋都有點問題，實在不知道怎麼解釋這個問題。

「趙少康兄說棄藍保白或棄白保藍，這個話可以說，但不能講交換！」蔡正元解釋，為什麼？在法律層面上，你有交換的這種情形，有涉及違反《選罷法》，今天法務部在誰手上？你要搞清楚！還好趙少康現在沒有黨部職務，也沒有競選總部人員的職務，否則總統蔡英文要找你麻煩，這個就是一個麻煩、一個破口。「交換」兩個字絕對不能開口，懂嗎？

蔡正元說，中央黨部提名誰就要力挺到底，這是政黨之所以存在的基本精神，不可以說我要拋棄誰，這種話、這種作為是不可以的。策略角度來講，總會有一些不屬於黨中央角色的人，會有一些跨越界線的情形，比方說台中市長盧秀燕牽起高虹安的手逛市場，那就是已經是任何政黨所能做的最高極限，還要我們怎麼樣？前立委林郁方說：「女人果然是比男人懂政治！」全場大笑，蔡正元笑說「趙少康要去跟盧秀燕學一學好不好？」

「兩個女人逛市場有什麼不可以？但新聞就已經大報特報，已經意在言外了啦！」蔡正元強調，國民黨都做到這麼白了，還要怎麼樣？