九合一選舉倒數不到一個月，台北市長選情備受矚目。《TVBS民調中心》1日曝光了最新出爐的台北市長民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安以37％奪冠，民進黨台北市長候選人陳時中則為27％，無黨籍候選人黃珊珊為21％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉1日表示，「台北市在最後十天決定輸贏，翻盤都在最後十天，民進黨大招都還沒出來」。

吳子嘉1日在網路節目《關鍵時刻》中認為，「排序上應該還是蔣萬安第一名，第二名還是黃珊珊，第三名還是陳時中」，吳子嘉直言「因為陳時中已經完全結束了，陳時中半年來民調整個是躺平的」，他也不解，「最近十天或這一週有什麼利多因素，會讓陳時中的民調飆高」，這讓他嚇到要送醫院，更說「民進黨現在在台北市還沒有重大的變化，有的話是也是在最後一個禮拜」。

吳子嘉說，因為台北市是一個很特殊的地方，「台灣只有一個地方買票無效，就是台北市」，坦言台北市是要靠空軍的操作、網軍的操作，而這個操作期一定是在後半段。吳子嘉最後更肯定指出，換言之講就是在「最後十天」招數用盡才會有用，「血滴子在最後十天丟，台北市在最後十天決定輸贏，翻盤都在最後十天，民進黨大招都還沒出來」。