英系一條道走到黑？林智堅、陳時中負面聲量外溢效應持續影響九合一綠營選情，媒體人張禹宣1日在臉書發文爆出，時至今日蔡英文仍然力挺林智堅，「底下的留言卻不見其他黨內同志」，唯獨林智堅、沈慧虹2人，恰巧是整場選戰演變至今的縮影，蔡英文與英派的三個「獨大」，早已讓黨內其他派系偃旗息鼓，既然被排擠在外索性收手，看英派自己唱這齣獨角戲，只是這齣劇碼叫做「鐵達尼號」註定沈船，英派須負最大責任。

張禹宣表示，政治的精隨在於分配，民進黨之所以選得這麼辛苦，光從「提名」開始就出了問題。蔡英文與英派的蠻橫霸道，將整個大餅一派獨食，從台北市-陳時中、桃園市-林智堅、到高雄、台南、新竹市-沈慧虹，有料的部分絲毫不留給他人，埋下地方分裂的第一根導火線。

到選戰中期，連「操盤」英派也獨斷專權。以林智堅而言，黨內同志多次反應外溢效應會衝擊地方選情，蔡英文仍逼著全黨登上失智列車，為了林志堅一人不顧他人死活。到陳時中，即便競選團隊由各派系組成的「拼裝車」，仍是由英派親系「洪氏兄弟」洪耀福、洪耀南獨攬大權，將其他人排擠在決策圈外堅持「冷處理」，將希望寄託在反綠票分裂，部分黨內人士憂心錯估仇恨值與年輕票源流失的嚴重性，眼看著車子都已「爆胎」卻沒任何人想當烏鴉。

最後也是最嚴重的，連地方議員的提名與資源分配，都是英派獨大。除了提名不顧地方派系均衡強塞自家人，正副總統、市長、部長應該是黨內輔選的「公共財」，但蔡英文卻獨厚自己人也只想到自己人。舉例來說，從蔡英文、陳建仁、徐國勇等英派要角，都只將關愛的眼神放在自家派系的中和議員參選人張嘉玲，三番兩次的「獨家」站台輔選，對於該區的其他黨內同志卻「棄之不顧」，最終的結果導致從基層開始分裂，一路向上分崩離析。

張禹宣強調，因為這三個獨大，當英派人選遭受圍剿時孤立無援，其他黨內同志選擇冷眼旁觀。當決策荒腔走板時，沒有任何人提出建言。當資源傾注一派，導致地方分裂完全沒有團結可言。這次九合一大選民進黨若是沈船，英派必須負最大的責任。