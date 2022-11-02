曾莞婷、馬力歐、林奕嵐、范少勳、温昇豪出席《X！又是星期一》開鏡。（鏡文學提供）

林奕嵐、范少勳主演《X！又是星期一》。（鏡文學提供）

改編自暢銷小說的《X！又是星期一》日前開鏡，這是林暐恆（阿Ken）繼電影《練愛iNG》後，首度執導的影集作品，他不僅全程參與開發劇本與角色設定，也參與選角，除了男女主角范少勳、「林依晨師妹」林奕嵐，更力邀他身邊私下個性相當有趣的實力派演員好友曾莞婷、温昇豪、馬力歐加入演出。

阿Ken表示，實力派演員温昇豪、曾莞婷、馬力歐這3位演員本身就是私下個性很有趣的人，他們表演時有許多即興發揮的演出，這部影集因為他們加入更是錦上添花！

職場輕喜劇影集《X！又是星期一》改編自作者傑洛米的暢銷小說《我恨星期一》，由鏡文學與藝達晨影業出品、求生指南製作，《通靈少女》製作人劉瑜萱領軍，《練愛iNG》導演阿Ken執導、《瀑布》監製董成瑜監製。阿Ken在首部電影創作上映後一直有劇本找上門合作，為何會選擇《X！又是星期一》成為執導的第一部影集？阿Ken表示，許多找上他的劇本都已開發完成，只有這部他由原型小說開始參與改編，並全程參與腳本開發和角色設定，是他最擅長的喜劇中帶有寫實風格的類型作品。也因為阿Ken的加入，讓全劇在菜鳥社畜闖蕩職場的冒險故事上更具有喜劇節奏。

《X！又是星期一》日前在內湖開鏡，並曝光第一波的卡司陣容范少勳、林奕嵐、曾莞婷、温昇豪、馬力歐，全劇主場景的「贏家週刊」由一處空辦公室搭建而成，從零到有打造出極為精緻且生活化的場景，真實呈現出辦公室環境。故事描述由范少勳所飾演的社會新鮮人，陰錯陽差下進入一家週刊社成為業務菜鳥，一路上遇到一群令人又愛又恨的公司同儕，所發生一連串荒謬怪誕卻又真實反映職場生活的成長奮鬥史，可說是上班族職場生存指南。

以《比悲傷更悲傷的故事》影集版入圍本屆金鐘獎迷你劇集男主角獎的范少勳，再次挑大樑主演，和有「小王祖賢」之稱的女主角林奕嵐，攜手演出闖蕩萬惡職場的菜鳥冒險故事。從哭戲滿滿的角色轉換到《X！又是星期一》，范少勳表示，可以和認識已久的阿Ken合作，心情非常興奮！這也是他第一次挑戰快節奏的喜劇類型，期待拍攝過程中可以和同劇演員擦出更多火花。

林奕嵐首次演出影集作品就擔任女主角，更和曾莞婷、温昇豪、馬力歐等前輩同台飆戲，她表示相當緊張，因為她劇中台詞很多，角色設定語速又快，開拍前花了許多時間準備角色，以影視圈菜鳥之姿真實詮釋職場菜鳥！林奕嵐透露，同門師姐的林依晨知道她最近在拍戲，私下熱心和她分享表演課筆記，鼓勵她放寬心：「要相信自己，才能真正做好表演！」影集《X！又是星期一》將拍攝兩個月，預計2023年第三季播出。