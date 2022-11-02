JINS來台滿七年推出多種優惠，並將於17日推出腮紅鏡片。（JINS提供）

JINS來台滿七年推出多種優惠，並將於17日推出腮紅鏡片。（JINS提供）

眼鏡品牌JINS來台滿7週年，業者除將推出日前在日本熱賣的「腮紅鏡片」商品外，也將在11月4日起推出優惠感謝祭，凡到店追蹤JINS Instagram就能免消費抽iPhone 14 Pro、無線吸塵器、HomePod mini等好禮，門市指定商品更下殺5折，折扣部分則推出商品優惠價3777元、2777元、1777元，還有寶可夢聯名商品下殺7折，outlet店則有指定商品5折，搭配即將到來的雙十一，JINS線上商城也有優惠，即日起光學眼鏡下殺911元起、濾藍光眼鏡990元起、SWITCH兩用磁吸式眼鏡原價3480元，下殺1911元；而為慶祝JINS LINE購物商城開站，11月11日起還有墨鏡含運299元折扣，限量100支。

STEVE MADDEN 11月10日和11月11日雙日祭出全館滿額結帳84折活動。（STEVE MADDEN提供）

STEVE MADDEN推出即日起至11/14於官網推出連續14天的重磅優惠，活動期間熱門鞋款均一價990元起、靴款最低下殺4折等優惠。（STEVE MADDEN提供）

潮流時尚品牌STEVE MADDEN，則於即日起至14日於官網推出連續14天的重磅優惠，活動期間熱門鞋款均一價990元起、靴款最低下殺4折;另，11/10和11/11雙日更祭出全館滿額結帳84折，且優惠期間 STEVE MADDEN 特別加碼三雙新品派對鞋款下殺1111元，於官網限定販售，包含豹紋尖頭細跟靴、滿版綁帶織布氣墊鞋以及鑽面繞踝尖頭高跟鞋，除鞋款優惠外，滿額還送禮，滿1500元贈品牌炫彩棒球帽、滿3000元加贈潮流零錢包、滿5000元結帳現折500元，滿5500元再送後背小包禮盒組。