因出演BL劇《About Youth 》獲得關注的徐碩廷，今年才19歲的他仍是青春洋溢的大學生，不過曾接過許多模特工作的他，此次接受本報邀請穿上丹麥時尚品牌RAINS服裝，不僅駕馭起一般人較為畏懼的螢光色，面對鏡頭也毫不畏懼，展現出其時尚消化力。

徐碩廷拍完BL劇《About Youth》後漲粉無數，MSGM蜜糖粉拉鍊高領上衣，8180元、經典黑亮面LOGO圖騰長褲，價格店洽。（攝影/石智中、服裝/RAINS）

不過他的時尚消化力，其實從劇中就可見一二，於該劇中徐碩廷首次獻上女裝扮相，為更細膩地演出也首次把腿毛刮乾淨，在首次扮女裝時，別說同劇組的演員們認不得，他也直言「照鏡子的時候也完全認不出自己是誰。」雖然在工作上穿著許多亮眼的服裝，仍就讀北藝大戲劇系的他自己的平時穿搭比較偏向「戲劇人穿搭」，以寬鬆、較為機能型的服裝為主，並坦言「其實自己滿少買衣服的，選顏色上比較保守，但現在也開始會買比較亮色。」

還未嘗試過太多服裝風格、單品的他，也正在找尋自己適合、喜歡的單品風格，近期皆有在關注一些質感小物，覺得自己可以先從配件部分著手，抑或是較有設計感的套裝等塑造個人風格。例如像RAINS 2022秋冬系列以滿版LOGO印花設計、搭配強烈對比的螢光跳色，呈現兼具機能與時尚的輪廓。

RAINS蜜糖粉迷你休閒托特包，1980元。(RAINS提供)

RAINS經典黑科技羽絨連帽斗篷，1萬3980元。(RAINS提供)

RAINS炫霓黃尼龍鋪棉背心，5480元。(RAINS提供)