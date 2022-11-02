衛福部長薛瑞元、中央流行疫情指揮官王必勝等日前夜訪民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，引發外界熱議揣測，傳言是替陳時中辯論會模擬考，但相關人士都否認。宅神朱學恒1日在《新聞大白話》節目吐嘈表示，王必勝曾鬧小三風波，薛瑞元還曾酸他強調「我唯一的夫人」，兩人卻說是為了聯絡感情而一起去競總。指揮中心防疫組長兼發言人莊人祥還說「因為有100天沒有見面了」，讓朱學恒忍不住酸說，只有人過世了才需要紀念百日。

「我如果是小朋友，我會寫卡片跟陳時中說，謝謝你打敗台灣、保護病毒，因為台灣就在你手上硬生生被打敗了！」朱學恒表示，過去這麼多時間，我們被限制人身自由、獲取醫療資源的自由。24小時要火化的規定到現在還存在，真暖，是全世界極少有的規範，讓人不能跟自己的親人道別，讓人不能進行完整的告別儀式，這個到底哪裡暖心？真心不知道。

「什麼叫本末倒置？薛瑞元、王必勝、莊人祥夜奔陳時中競總，連下午防疫記者會都沒那麼多人耶？」朱學恒說，薛瑞元還曾臭王必勝說「我唯一的夫人」，說為了聯絡感情一起去競總。莊人祥說因為有100天沒有見面了，百日只有人過世了靈堂上香需要紀念，不知道為什麼，衛福部要特地來紀念百日。