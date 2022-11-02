2024年將辦第16屆正、副總統大選，為配合明年起跑的選務維安，國安局明年度編列7260萬元預計增購、汰換36輛座車。但立法院預算中心認為，該批採購車輛屬短期性任務所需，應改以調派國安局現有車輛支援辦理就好，撙節開支。

因應總統大選維安需求，國安局明年度編列7260萬元要增購、汰換36輛維安用車，其中3540萬元要採購12輛休旅警備車、1560萬元採購12輛轎式警備車、1320萬元採購6輛廂式警備車，以及840萬元汰換6輛雙廂貨卡警備車。

國安局表示，總統大選維安車輛在大選過後，將由局內車輛管理單位統籌運用或移撥，優先提供新任正、副總統警衛室，以及卸任正、副總統警衛組使用。

但立法院預算中心調查發現，國安局目前已有140輛各式警備車，其中5人座警備車有78輛、7人座警備車25輛、9人座警備車11輛、11人座警備車8輛，其中共有59輛是2019年以後才購置，迄今使用年數僅約3年。

立院預算中心指出，數據顯示，國安局內現有性能尚佳的車輛頗多，畢竟為總統大選採購的車輛僅維短期任務所需，建議國安局明年大選期間，可調派部分車況較佳車輛支援總統大選維安，以撙節購車經費，節省公帑支出。