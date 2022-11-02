國安局為執行下屆正、副總統候選人及其配偶維安工作（安維8號任務）中，除採買車輛遭質疑浪費公帑，立法院預算中心也點名，連採購防彈背心、防彈公事包、防彈玻璃帷幕，甚至如電視、除濕機與飲水機等文康設備預算也有浪費之虞。

國安局安維8號規畫基本編組3組，預備編組1組（預估3組正副總統候選人），編列242萬元採買220件防彈背心、編24萬元採買12個防彈公事包。

但預算中心認為，2019年安維7號任務已採買295件防彈背心、30個防彈公事包，使用年限分別可達2024年8月與12月，已含括至2024總統大選選完，堪用數也高於擬新購數，無須再大量採購新品。

另外國安局安維8號任務要以1020萬元採購6套防彈玻璃帷幕，但預算中心也發現，安維7號任務時也有採買6套，但當時實際購價僅640萬元，同樣數量，國安局明年採買預算已是4年前1.59倍，有高估、浮編之虞。

另外國安局安維8號任務要以1020萬元採購6套防彈玻璃帷幕，但預算中心也發現，安維7號任務時也有採買6套，但當時實際購價僅640萬元，不過同樣數量，國安局明年採買防彈玻璃帷幕預算已是4年前1.59倍，有高估、浮編之虞。

立院預算中心更發現，國安局為安維8號任務基本3組人力編列346.2萬元文康設備預算，相較4年前安維7號任務一樣3組基本人力文康設備經費執行數僅288.5萬元，其中採買電視機、除濕機與飲水機的預算也有浮編問題。

其中，安維8號規畫以63萬元採購18台65吋液晶電視，單價3.5萬元，但安維7號購置通規格電視實際單價僅近2.49萬元。安維8號規畫以54萬元採購36台除濕機，單價1.5萬元，採購量較安維7號倍增，當時單價也僅1萬餘元。

此外，安維8號規畫以36萬元採購18台飲水機，單價2萬元，但安維7號時飲水機設備是以租賃方式辦理。

預算中心認為，安維8號警衛據點僅因短期性任務需求設置，對於電視、除濕機與飲水機並沒有提高購置規格、性能、數量或價格必要，飲水機由過往租賃改為自行購置更無必要性，要求國安局應再以節約原則檢討需求與預算開支。