白宮今天表示，美國和中國官員仍在努力安排，讓美國總統拜登與中國國家主席習近平在15至16日於印尼峇里島舉行的20國集團（G20）領導人峰會面對面會談。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，為促成G20拜習會，工作人員層級的努力仍在持續進行。

柯比表示：「工作人員仍在透過各種方式努力。」

白宮10月28日正式宣布拜登將出席G20，中方尚未宣布習近平是否與會。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月30日晚間與中國外長王毅通話，談論美中關係、俄烏戰爭及海地情勢等議題。這是中共20大結束以來，雙方首次通話。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）31日在例行媒體簡報會上表示，雙方進行約70分鐘富有成效的對話，展現美中致力維繫溝通管道暢通，若有需要G20前也可能再次通話。

拜登2021年1月執政以來，中美兩國領導人已5次通話。若他們在G20上會晤，將是拜登上任以來中美領導人首次面對面會談。（譯者：陳政一）1111102