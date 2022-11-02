BWF超級300系列德國海洛羽球公開賽，世界排名第44的台灣混雙組合葉宏蔚／李佳馨，首輪21比6、21比13打退來自馬來西亞、世界排名第11的大會第4種子陳健銘／賴沛君，葉李配闖進16強，整場比賽僅歷時19分鐘。

葉宏蔚和李佳馨今年開始搭擋混雙，兩人在葡萄牙、波蘭、奧地利等挑戰賽拿過冠軍，10月初在超級100系列加拿大羽球公開賽，勇奪合作以來首座超級系列賽混雙冠軍，當時葉宏蔚透露，透過訓練、比賽磨合，自己更加了解打混雙的方法，搭配和教練討論的戰術有做好，也讓成績有不錯收穫。

德國站32強賽面對生涯首度過招的陳健銘／賴沛君，葉宏蔚／李佳馨首局狀態就明顯比對手好很多，4比5之後葉李配打出17比1超強攻勢，先連得10分後才讓大馬對手再添1分，隨後葉李配再度將對手分數凍結，以連下7分結束這局；第2局開局葉宏蔚／李佳馨以7比0猛攻延續氣勢，並迅速取得14比3、多達11分領先保險，不到20分鐘就拿下比賽勝利。

大會第2天賽程，台灣有7組雙打出擊，其中兩場是寶島內戰，而男雙組合李洋／盧震首戰就是硬仗，對手是法國公開賽才擊敗同胞組合盧敬堯／楊博涵、獲得冠軍的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj RANKIREDDY）／謝提（Chirag SHETTY），歐美現在結束夏令時間，時差上台灣比德國快7小時，李洋／盧震的比賽預計台北時間11月2日下午5點左右展開。