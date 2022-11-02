曾經因為政治人物逞口舌之快而快速惡化的中澳關係，最近有趨於化解的跡象。澳大利亞在更換執政團隊後，主動向中國伸出橄欖枝，雙方都在言辭上釋放善意，近期將在印尼召開的G20峰會上可能會有突破式的進展。這場因政治口水引起的無謂的貿易戰纏鬥了2年多，雙方各有些損失，證明了政治人物的毒舌雖然能吸引些選票，但最終只會給國家帶來傷害。

澳大利亞2年多之前跟隨美國政策禁用華為，為討好美國跳上檯面呼籲派遣調查團前往調查新冠病毒起源，導致澳中關係高度緊張。澳大利亞前總理莫里森(Scott Morrison)因為當時在國內支持度低，在國際事務上刻意高調行事，目的是要藉著拉近與美國的關係來提高國內的支持度。

澳大利亞前總理莫里森因為當時在國內支持度不高，因此積極拉近美國來搏取國內的支持度。（圖／美聯社）

例如在禁用華為通訊設施一事，其他西方國家經過扭捏作態後終於順從了美國的要求，只有莫里森上竄下跳地攻擊華為與中國，卻未見當時的美國總統川普給他什麼好臉色看。調查病毒起源一事亦同，其他國家或對世界衛生組織提出組調查團的要求，也是按世衛組織進行疫情大流行調查的規章建議，只有莫里森直接對中國要求派專家調查團，此種莽撞言辭當然不會有結果，徒然被一些在國際上有實力的國家看破他的廉價伎倆。在發表強硬言辭與中國鬧僵後，也未見莫里森認真地處理或尋求緩和中國的貿易報復措施，很顯然地，莫里森對中國刻意的強硬言辭，並非考量澳大利亞的全面利益，而是他遞給川普的「投名狀」。

澳大利亞新總理艾班尼斯在持續拉攏美國支持的情況下，仍然尋求與中國之間的和解，畢竟與中國之間的貿易制裁是完全沒有必要的。（圖／美聯社）

莫里森下台後，隨著美國也換上新一屆政府，顯然澳大利亞新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）要理智得多，在持續拉攏美國支持的情況下，仍然尋求與中國之間的和解，畢竟澳中之間有許多外交對抗與貿易制裁是完全沒有必要的，美國要的只是澳大利亞在地緣政治上的支持，澳大利亞沒有必要衝到中國面前去上竄下跳地演戲給美國老大看，中國或許暫時治不了美國，但要修理澳大利亞，方法還是很多的。

澳洲受到中國貿易制裁影響最大的是龍蝦，由於無法銷往中國，價格從每公斤109美元跌到75美元。（圖／Shutterstock)

雖然中澳的貿易摩擦持續了2年多，雙方貿易關係受到一些影響，但並未如原先預料的嚴重。澳方受中國制裁的商品包括龍蝦、牛肉、葡萄酒、煤礦等，其中龍蝦價格慘跌，牛肉影響也不小，葡萄酒出口中國雖然大跌超過9成，但是轉銷至其他東南亞國家情況較好，並利用澳洲商人在歐洲生產的葡萄酒做為替代品輸入中國，以躲避懲罰性關稅，降低了制裁的影響。至於其他幾樣大宗商品，包括鐵礦石、羊毛、天然氣等不受制裁的商品，由於中國的需求旺盛，甚至還有不小的成長。

澳大利亞政府為了在對中國關係上找台階下，還找了幾位學者對媒體放話，聲稱澳洲從1938年以來就知道過於依賴單一市場的壞處，因此也時時警惕。澳政府統計局的數字顯示，過去幾年在出口上對中國依賴太大，經過這場貿易戰，讓澳大利亞對中國的出口額今年8月跌落至30%以下，這是2015年10月以來的首次；中國佔澳洲進口額則在第3季降到26%，比去年的30%更低一些。

中國對澳大利亞的鐵礦有相當的依賴性，未將它列入貿易制裁項目，目前仍是澳方出口中國第最大宗。（圖／路透）

澳洲戰略政策研究所資深研究員烏倫（David Uren）說，對中國出口額下降是因為鐵礦石價格下跌，鐵礦又是雙方貿易最大宗。在與亞洲其他國家的貿易更加活絡，除了日本這個傳統貿易夥伴，澳洲與南韓、印度、東南亞國協成員的貿易也市場分散策略而迅速增加，現在這3者已經佔澳洲出口1/3以上。

這個時候找學者與企業界分析澳大利亞降低對中國貿易依賴，看來並非偶然。澳大利亞新一屆政府確實想改善與中國2年來無謂的貿易戰，澳大利亞貿易部長法瑞爾（Don Farrell）最近表示，澳洲政府已向中國遞出橄欖枝，願意討論撤除雙方貿易制裁事宜，同時也要持續警惕不能把雞蛋都放在同一個籃子裡。

中國國務委員兼外長王毅9月在紐約出席聯合國大會期間會見澳大利亞外長黃英賢，從雙方互動情況觀察，兩國的關係將很快走回正軌。（圖／中國外交部官網）

雖然澳中雙方因口舌之爭而引起的貿易制裁措施有望在G20的高峰會後逐漸撤除，但是，澳大利亞洛伊研究所東亞資深研究員馬利德（Richard McGregor）認為，澳中經貿關係長期前景仍不太樂觀，因為美中地緣政治競爭會長期持續，澳洲作為美國主要盟友，隨時都會因政治因素受到來自中國的懲罰性貿易措施，必須先做好準備。澳貿易部長法瑞爾也表示，澳大利亞與中國存在一些「理念上的分歧」，美英澳3方安全夥伴關係「AUKUS」是引起雙邊關係緊張的焦點，但是雙方仍然可以撤除制裁，也都希望恢復到正常的貿易水平。既然如此，這次在印尼舉行的G20峰會上，應該就能看到積極的成果。