美國職籃NBA布魯克林籃網開季戰績2勝5敗，陣中明星後衛厄文近期又因宣傳反猶太影片惹議，球團今天拿總教練奈許開刀，這位名人堂球星首次執教兩季多就黯然卸任。

籃網總管馬克斯（Sean Marks）聲明表示，奈許（Steve Nash）掌兵符以來面對若干「前所未有的挑戰」，球團衷心感謝他任內展現的領袖風範、耐心與謙卑，「就個人而言，這是極為困難的決定；但經深思熟慮與評估開季表現後，我們同意此時有必要改變」。

奈許在社群媒體推特（Twitter）發文感謝籃網老闆蔡崇信等球團高層，並以「美妙且充滿挑戰的經驗」形容帶兵兩季多的時光。

籃網雖有杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、西蒙斯（Ben Simmons）組成三巨頭，但未發揮化學效應，開季戰績在東區排在後段班，10月31日主場擊敗印第安納溜馬前苦吞4連敗。

球隊內部氣氛也因厄文言行頻頻惹議而不對勁。厄文拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，籃網未開出長約綁住他。這位曾7度入選明星賽的後衛近期在推特宣傳一部反猶太紀錄片，遭蔡崇信強烈抨擊，事後雖未道歉，但刪除附帶這部紀錄片租片連結的推文。

48歲的奈許球員時期戰功彪炳，曾兩度獲NBA年度最有價值球員（MVP），退役後以顧問身分兩度隨金州勇士嘗到奪冠滋味。

奈許2020年出任籃網總教練，兩季多來戰績94勝67敗，勝率0.584。但季後賽7勝9敗戰績欠佳，今年4月首輪籃網連輸4場，遭波士頓塞爾蒂克橫掃出局。

休賽季期間，杜蘭特不滿球隊運作、以個人去留要脅球隊開除奈許與馬克斯的傳言甚囂塵上。這位招牌球星最終決定留下，並與奈許、馬克斯發表冰釋前嫌的聲明。

奈許丟兵符後，籃網助理教練馮恩（Jacque Vaughn）暫代總教練。

體育頻道ESPN引述消息人士說法報導，籃網目光可能投向疑因不倫戀而遭禁賽的塞爾蒂克總教練烏多卡（Ime Udoka）、前猶他爵士總教練史奈德（Quin Snyder）等人選。其中，塞爾蒂克願意讓烏多卡離隊投效敵營。（編輯：陳政一）1111102