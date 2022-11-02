台灣處於板塊交界處，時常發生地震，不少人就疑問，台灣本島是否會因此位移，對此中央氣象局前天(10月31日)證實確有此事，局長鄭明典也PO文直呼「台灣真的在動」，網友也嚇說，似乎離菲律賓越來越近了。

氣象局在臉書表示，手機GPS可以監測人們每日移動路線與距離，同樣的技術和概念也能適用於監測台灣地表，因此在全台建置超過160個「全球導航衛星系統」測站，進行大地測量。

氣象局公布從2009年至2018年，地震測報中心用Gamit繪製的台灣絕對速度場／相對速度場示意圖。氣象局指出從地表來看，大型地震會造成明顯的地表位移，像是車籠埔斷層的錯動，為臺灣地表帶來一道劇烈的、長達 105 公里的傷痕，斷層上盤的水平位移為1至9公尺不等，而在大甲溪更出現地殼抬高、落差5公尺的瀑布景觀。

氣象局表示，除了地震期間在短短數十秒內出現的「同震滑移」外，地震前(間震期)、地震後(震後期)，台灣底下的斷層也都有「偷偷」在亂動。氣象局解釋，地殼不只在地震時會動，平時地殼在「累積能量」的過程中，就會在地表出現非常微量的變形，或者是小小的、不起眼的地震，地球科學家也是透過此原理，長期監視台灣地表一舉一動，希望藉此找出大地震前兆。

而透過氣象局公布的圖片來看，台灣本島似乎正一點一滴往東南方偏移，不少網友也紛紛留言：「離大陸越來越遠了」、「目前看起來離菲律賓更近了」、「會不會哪天變成太平洋中央的孤島」，但也有網友指出，該圖顯示的並非離大陸越來越遠，相反菲律賓海板塊則是每年往西北靠近，西部平原和大陸東南沿海並無相對位移，因此距離沒有縮短。