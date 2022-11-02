【愛傳媒簡秀枝專欄】維也納愛樂在台北的第二場演出，「玉山音樂饗宴」，完全回魂了，呈現的天籟美聲，讓樂友沈醉感動。當指揮弗朗茲·魏瑟-莫斯（Franz Welser-Möst）特帶領樂團演奏華格納《帕西法爾》前奏曲，第一聲響出來，出現的滑潤飽滿音色，台下的許多音樂饕客，馬上感受完美悅耳，與27日的首演，大異其趣，果然，是180年歷史內化下的國際一線樂團。

由於該場音樂會係由玉山金控集團掛名贊助，不少金融界人士受邀出席，還有知名企業家，台上天團霸氣，台下也金光閃閃。

這是維也納愛樂抵台後的第5天，有了4個晚上的休息，以及南下高雄，一圓他們對高雄衞武營音樂廳的好奇，高雄人以最熱情的廳內滿座，同步轉播的戶外廣場，黑鴉鴉一片，聚集人群。這樣的氛圍，縱使是跑遍全世界的天團，還是不多見，歡喜在心頭。

台灣果真是人情味濃厚的地方，始終以熱情，回應遠客，讓大家印象深刻，回味無窮。

10月31日晚上「玉山音樂饗宴」的演出，曲目包括華格納：《帕西法爾》前奏曲、理查・史特勞斯：交響詩《Tod und Verklärung》以及德弗札克《第八號交響曲》，兩首安可曲，第一首安可曲是約瑟夫·史特勞斯（Josef Strauss，1827-1870）的《蔡瑟爾恩圓舞曲（俗稱金絲雀 ，Zeisserln. Walzer, op. 114 ）以及愛德華·史特勞斯（Eduard Strauss，1835-1916）的《與誰來跳舞.快速波爾卡》（Wer tanzt mit? Polka schnell, op. 251 ）舞曲，雖然和27日完全相同，全埸樂友，還是報以熱烈掌聲，不少觀眾起身喝采，也有觀眾打開手機手電筒揮舞，讓團員們不時揚著頭望向3、4樓，感意的眼神，全寫在臉上。

全場3首曲子，表現非常平均，可說可圈可點，該樂團所有的中低音聲部，聲音特別渾厚，非常起共嗚！銅、木管聲音尤其漂亮，許多音樂饕客反應，已經很久沒有在國家音樂廳，聽到這麼漂亮的聲音，發自內心的讚嘆，此起彼落。

倘若硬要挑缺點，上半場某些solo出來的地方，銜接上的稍有點緊張，指揮在串接上，白璧微瑕，但瑕不掩瑜。

《帕西法爾》前奏曲，完成於1882年，是華格納過世前一年的作品，以降A大調的初始音調，呈現「聖餐動機」，華格納特別把管樂器的音色，與加了弱音器的弦樂融合在一起。接著，木管樂聲上掦，管樂與弦樂奏出高雅柔美的「聖杯動機」，俐落銅管，吹響莊嚴的「信仰動機」。華格納把他大半生在作曲上的速度轉化、半音階運用以及力量幅度轉變的精湛手法，展露無遺。

愛、信仰與希望，是《帕西法爾》留給大眾的啟發，崇高氛圍中作收，餘音繞樑。

理查・史特勞斯：交響詩《Tod und Verklärung》是他25歲、年輕時期作品，他一生在音樂表現，具有超凡功力與創意，能完美地把大自然奧妙保存在他的音樂創作之中，被視為德奧音樂傳統最後繼承者，獨樹一格的曲風，打造新的典範與高峯，是晚期浪漫主義的代表性作曲家，地位重要。

該曲，是理查・史特勞斯描述一位垂死的藝術家，回顧他的一生，用意志力和死神搏鬥，最終飲恨而亡。

演出中，開頭的慢板，營造出生命尾聲的無奈氛圍，重複的柔和音符，把不祥的感覺，傾洩而出，像時鐘滴答作響，隨後急促快板，逐漸緩慢而趨於靜謐，瀕臨死亡的人，開始回顧人生，最後，輕柔的音樂描繪他靈魂昇華，留下無限感傷。

人的脆弱、短暫生命，難以抗拒世間的常與無常；宗教的昇華，也許是唯一的救贖，理查・史特勞斯洞察人性，悲天憫人，留下經典，任後生晚輩的我們，咀嚼沈思。指揮弗朗茲·魏瑟-莫斯恰得其分地帶領樂團，為這樣的現實，作再次的回眸，悲涼中，期待宗教救贖後的永生。

下半場的德弗札克《第八號交響曲》，熱鬧非凡，把國家音樂廳能呈現的最大聲量，呈現出來，讓台下樂友，感受了黃金之聲的威力，熟門熟路的樂團，好整以暇、火力全開，震耳音符穿梭迴盪，以圓融厚實的集體能量，展現精神飽滿，高貴典雅，管樂跟弦樂在絕佳的默契中，展露天團水乳交融的傳統。

德弗札克音樂的通俗親切，一向是老少咸宜，農村生活的快逸，大自然的生生不息，透過音樂，帶來的精神滿足感，令人鼓舞，留下滿滿的幸福感。

天團配經典，微雨下的台北夜晚，依舊餘音繚繞。走出音樂廳，感受到的是，何其浪漫與美好，是滌盡塵俗再出發！

11月1 日力晶之夜，是維也納愛樂在臺北的最後一夜。力晶集團董事長黃崇仁10月31日晚預言，黃金之聲的奧妙之處，布拉姆斯、理查・史特勞斯交響詩璀燦輝煌與背後深意，就在今夜，會是登峯造極、最完美的再現。

人生，有夢永遠美麗，期待維也納愛樂今晚的再見天籟！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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