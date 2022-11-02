連日大雨盧廣仲仍敬業地穿著雨衣騎車與比基尼辣妹一同拍戲。（圖／本刊攝影組）

兩名比基尼辣妹被鋼絲吊到空中再降落到盧廣仲的後座。（圖／本刊攝影組）

由瞿友寧執導、盧廣仲主演喜劇片《他馬克老闆》進入殺青最後階段，上月30日早上，時報周刊CTWANT巧遇劇組在南港軟體園區封街拍攝，現場出動三部大型吊車，儘管現場風雨不斷，未能阻礙拍攝工作進行。除了三部大型吊車之外，更引人注目的是兩名身穿比基尼的女演員，吊著鋼絲自空中降落到一輛白色機車的騎士上，而這個騎士正是片中男主角盧廣仲本人。

雖然動作險象環生，不過盧廣仲表情似乎一直很開心。（圖／本刊攝影組）

盧廣仲三不五時會跟辣妹親切聊天，逗得辣妹笑呵呵。（圖／本刊攝影組）

不知是否因天候不佳影響，「降肉」的畫面一再重拍。（圖／本刊攝影組）

《他馬克老闆》改編自圖文插畫家《我是馬克》同名主角的上班族漫畫系列，並找來盧廣仲飾演片中的社畜上班族主角「馬克」。拍攝當天騎著機車的盧廣仲，一邊吹著口哨，臉上輕鬆愉快貌似很享受那一場雨。接著兩個比基尼女郎從天而降，依序「降肉」在盧廣仲身上，或許是雨中鋼絲不好控制，這個部分拍了好幾回，而盧廣仲也頗體貼女演員，當降落失敗時，他會伸手扶住女演員，帶她們站穩腳步才放手，似乎擔心她們摔倒受傷，冰冷的雨水中帶來不少溫暖。

比基尼辣妹從面前降落，盧廣仲瞪大眼嘟嘴的表情十分生動。（圖／本刊攝影組）

雖然拍攝過程十分辛苦，敬業的盧廣仲始終保持極佳態度與狀態。（圖／本刊攝影組）

兩個辣妹要一起降落在盧廣仲後方小小的座位上，難度頗高。（圖／本刊攝影組）

拍攝到10點半左右，盧廣仲在助理陪同下，到一旁大樓疑似上洗手間，接著又回到拍攝現場。導演瞿友寧走到盧廣仲身邊閒聊，看似應該很放心盧廣仲的表現，畢竟盧廣仲的演技也曾獲得金鐘男主角獎的肯定。而大雨中抽著菸的瞿導，竟然將菸蒂直接丟在地上，是繼上回被本刊直擊違規超載後，又一次被拍到違規行為，最高可處新臺幣1,200元至6,000元罰鍰。瞿導雖然忙拍戲，但是也別忘了環境規定呀！

可能辣妹動作太大，機車的後照鏡竟然拍到斷裂掉下來。（圖／本刊攝影組）

導演瞿友寧一邊跟盧廣仲講話一邊很順手地亂丟菸蒂。（圖／本刊攝影組）

為了保護辣妹的安全，盧廣仲會伸手拉住對方，確認女生站好後才放手，十足暖男樣。（圖／本刊攝影組）

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