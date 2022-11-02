Just a reminder that Nolan Arenado is a wizard pic.twitter.com/EefZdSvD0z — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 17, 2022

大聯盟2022年金手套獎出爐，紅雀三壘手艾瑞納多（Nolan Arenado）達成10連霸，他其實也只打了10年大聯盟而已，換言之從菜鳥球季（2013）就開始得獎，至今一次也沒輸過。「進入大聯盟10年拿下10座金手套獎」這已經追平了傳奇外野手鈴木一朗的紀錄！另外艾瑞納多還獲選過5次「白金手套」。

捕手：美聯洋基崔文紐（Jose Trevino）、國聯費城人瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、

一壘手：美聯藍鳥小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）、國聯響尾蛇華克（Christian Walker）

二壘手：美聯守護者吉曼奈茲（Andrés Giménez）、國聯洛磯羅傑斯（Brendan Rodgers）

三壘手：美聯金鶯烏瑞亞斯（Ramón Urías）、國聯紅雀艾瑞納多

游擊手：美聯太空人佩納（Jeremy Peña）、國聯勇士史旺森（Dansby Swanson）

左外野手：美聯守護者史蒂芬關（Steven Kwan）、國聯小熊哈普（Ian Happ）

中外野手：美聯守護者史卓爾（Myles Straw）、國聯教士葛拉斯罕（Trent Grisham）

右外野手：美聯太空人塔克（Kyle Tucker）、國聯道奇貝茲（Mookie Betts）

投手：美聯守護者比柏（Shane Bieber）、國聯勇士佛里德（Max Fried）

工具人：美聯洋基勒馬修（DJ LeMahieu）、國聯紅雀多諾萬（Brendan Donovan）

值得注意的是守護者拿下4座金手套獎，他們是本季平均年齡最年輕的球隊，單季4座金手套獎改寫隊史紀錄，包括華裔小將史蒂芬關首個球季就獲獎。洋基從守備最差的捕手桑契斯（Gary Sánchez）換成崔文紐，一舉拿下金手套獎，他是隊史第3位獲獎的捕手。費城人瑞爾穆托不辱「最強捕手」之名，他今年同時入圍捕手銀棒獎。