廠務工程設備大廠帆宣(6196)董事會通過2022年第三季財報，受惠半導體廠積極擴產，稅後淨利雙位數「雙升」至8.26億元、每股盈餘（EPS）4.23元，雙創新高。累計前三季稅後淨利躍增近7成至16.84億元、每股盈餘8.64元，已提前改寫年度新高。

帆宣第三季合併營收142.43億元，季增達20.47％、年增達70.17％，連2季創高。毛利率10.71％，優於第二季10.68％、低於去年同期11.51％，但營業利益8.24億元，季增達22.44％、年增達70.58％，連3季創高，使營益率亦「雙升」創5.79％新高。

在營收規模及本業獲利同步創高，配合新台幣貶值增添匯兌收益，挹注業外收益增加同步助攻下，帆宣第三季歸屬母公司稅後淨利8.26億元，季增達68.52％、年增達85.29％，每股盈餘4.23元，雙雙改寫新高。

累計帆宣前三季合併營收357.35億元、年增達55.71％，營業利益20.44億元、年增達67.08％，歸屬母公司稅後淨利16.84億元、年增達59.61％，每股盈餘8.64元，全數提前改寫年度新高。其中，毛利率10.87％雖為近3年同期低點，但營益率5.72％創近18年同期高點。

帆宣受惠半導體客戶積極建廠擴產，今年以來營運成長動能暢旺。總經理林育業日前受訪時表示，儘管有部分晶圓廠放緩建廠計畫，但整體而言仍維持成長態勢，就目前產業狀況來看，明年半導體建廠規模仍有望持續成長。

林育業指出，帆宣主要業務除了廠務工程外，亦包括廠務維修、設備代工及材料銷售。除了建廠進度進入認列高峰期，後續尚有設備開始進駐，使帆宣的廠務工程及設備代工訂單能見度皆高，對下半年營運審慎樂觀、可望優於上半年，明年營運續拚成長。

法人指出，帆宣目前在手訂單規模已突破650億元，以目前單月營收推估，訂單能見度直達明年底，看好帆宣下半年營收逐季創高，全年營收估年增逾3成、可望賺進1股本，明年營運續拚成長創高、營收有望上看500億元。帆宣不評論法人評估數據。