美國國務院歐洲與歐亞事務局代理副助卿索羅門今天表示，美國國務卿布林肯將在七大工業國集團（G7）外長會議上，與各國討論包括確保台海穩定、智財權保護與新疆人權等議題。

美國國務院今天宣布布林肯（Antony Blinken）將於3日前往德國，出席G7外長會議與美德未來論壇。

G7外長會議將討論一系列緊迫的全球挑戰，包括對民主、主權與繁榮的烏克蘭的持續支持，加強非洲與印太區域經濟與民主韌性、因應氣候危機、全球衛生安全，以及俄羅斯對烏克蘭戰爭造成的糧食與能源危機。

在G7外長會議將在德國召開之際，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也將前往中國訪問，而德國政府日前同意中資入股漢堡港一個碼頭。索羅門（Howard Solomon）今天在電話背景簡報被問及，布林肯是否會在會上提出這項議題討論，以及是否符合美國對戰略合作夥伴的期待。

索羅門表示，相信布林肯與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會就包括中國帶來的挑戰與機遇等各項議題進行討論。不僅德國，美國與其他合作夥伴在對待中國的方式、面臨的挑戰與可能的機遇等議題上，觀點越來越趨於一致。

他指出，各方已經認識到有必要在各項議題上進行協調，從確保兩岸局勢維持穩定，以及關注最近中共20大對台灣的相關聲明，他相信都會納入討論。此外，包括公平貿易的實踐、智慧財產權保護、新疆與西藏等地區的人權議題，都是美國與德國和其他合作夥伴密切合作的領域，「我們期待在G7框架內進行一次非常好的討論」。