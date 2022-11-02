冬季將至，台北巿立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇表示，今年冬天人類呼吸道融合病毒（RSV）、流感與新冠變異株恐全部興起，出現大亂鬥，提醒大家做好防疫措施，包括出入複雜公共場合戴口罩，能打疫苗的人就快打，因為美國今年流感疫苗打氣低迷，導致他們多出一個威脅，希望台灣不要步上後塵。

姜冠宇日前在臉書發文表示，今年冬天人類呼吸道融合病毒（RSV）、流感與新冠變異株全部興起，有專家推測病毒流行的順序可能是「人類呼吸道融合病毒→新冠變異株→流感」，但是否變成全部一起來的大亂鬥，也沒人說得準；不過這些病毒對小孩、老人都不太好。

姜冠宇指出，人類呼吸道融合病毒 （RSV）總體呈現上升趨勢，目前美國陽性率為10至15％，尚未打破去年的紀錄，而1歲以下幼童感染RSV每10萬人有2300人需住院，症狀多是細支氣管炎和肺炎，而這些都是引起兒童氣喘、哮喘的主要原因。相比起來，1歲以下未打相關疫苗，感染流感與新冠肺炎的機率低很多，每10萬人中，僅30至40人會因流感住院；48人會因確診新冠而住院。

姜冠宇表示，在美國每年估計有17.7萬名老人，因人類呼吸道融合病毒 （RSV）而住院；其中有1.4萬人死亡。關於此病毒的預防針已有藥廠在研發，但真的上巿可能也是明年的事情了，因此今年除了保護好自己不被感染，其他都不用想。

姜冠宇說，美國發現與過去2年相比，這次流感的病例數更多，而且來得更早，其中0至4歲的兒童流感發病率最高，其他年齡層的個案也在增加，流感症狀通常在感染後2天出現，而患者會在生病後的第5到7天快篩驗出陽性，但在流感症狀開始的第3、4天最具傳染性，有些人感染後沒症狀，但仍會散播病毒。美國今年流感疫苗接種率低，導致他們多出了威脅，台灣不要步上這後塵。

姜冠宇表示，新冠變異株的部分，目前傳出一些好消息，德國疫情正在平靜下來；新加坡XBB的感染波小於BA.5，和我們的預期相反；美國主流珠BQ.1.1的病例定序佔比為16％，後來就沒有繼續增長，但是65歲以上族群住院人數已開始上升，這樣的狀況並不是很好。

姜冠宇坦言，雖說是三重威脅，但防疫措施不會改變，家裡有小孩和長輩的人，出入複雜公共場合仍須戴口罩，稍微降低帶病毒給家人的機會。另外能接種疫苗的人，像是流感、肺炎鏈球菌、新冠疫苗等就盡量接種，讓你在免疫力下降時能少掉1至2個主要敵人。