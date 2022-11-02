身兼民進黨主席的總統蔡英文昨(1日)晚間到北市文山區，參加候選人陳時中廟口開講活動，過程中指出，陳時中的第一個政見就是成立國際事務局，「我如果不做總統，我就去做你（陳時中）的青年局局長跟國際局局長」。此話一出，引發網友熱議，其中不少網友反感，有人 嗆「不要瞧不起我們文山區的選民！」，獲得超過400個讚，迴響熱烈。

蔡英文昨談到，這次台北市長選舉非常激戰，只要再拚一下就過了，「我是蠻有信心的，我們一起來拚好不好」，雖然文山區對我們來說台北市「艱困中的艱困」的選區，但謝謝支持者們在過去總統選舉都給自己支持，尤其「2020我在台北市的選票，都過53%，文山區這裡是46.5%的得票率，我聽起來也不錯欸，這一次陳時中『46.5%就當選了啦』但是我們的目標是53.5％好不好，如果超過，我給大家嘉獎一次」。

對於蔡英文的說法，有不少網友湧入《Yahoo新聞》相關報導底下留言，有將近500則討論，熱門留言有「這種鬼話連小學生都不相信」、「最好文山區選民水準那麼差啦」、「今天最大的笑話...勇啊！交待囉！用力給他處理到50％喔」、「有夢最美，但千萬別醒來啊」、「此次選舉的結果，一定要讓民進黨知道：為了大家幸福的生活，我們是避戰的」。