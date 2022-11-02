普鴻(6590)公布第三季財報，單季營收1.32億元，年增8％，稅後淨利0.23億元，年增18％，每股盈餘1.18元；累計前三季營收為3.75億元，年增13％，營業淨利為0.81億元，年增29％，本業表現亮眼，子公司捷智商訊與轉投資華致資訊本業獲利皆創佳績。惟因股本膨脹及營業外收益減少，每股盈餘僅較去年3.09元微幅增加至3.11元。

普鴻現有服務對象包含主管機關、國內及國外等金融機構，除提供自有研發的標準產品外，亦提供客戶客製化的金融資訊服務。公司產品範圍包含配合中央銀行、財金資訊、票據交換所、聯合徵信中心、台灣行動支付等各金融機構須使用交易支付、監理科技、及資安等系統平台、系統及服務，一共超過35家金融機構、100家以上的系統。

董事長林群國指出，普鴻充分發揮台灣科技島的優勢，協助台灣的財經公司在很短的時間內應付很大的交易量，也使得今年前三季財務數字表現符合預期。

在策略上，仍以兩大策略為主軸，一是在技術上不斷創新，像是去年推出加解密系統創新，另一個策略就是併購投資。普鴻現在有捷智商訊、財宏科技及華致資訊，捷智商訊主要做法規報表，之前獲得三家純網銀客戶，近期協助行庫進行數位轉型，以及洗錢防制，今年上半年每股盈餘1.44元，全年約3元，與去年差異不大。手上還是有併購對象，但還未成熟。

普鴻第三季毛利率約48％左右，優於同業，主要普鴻都是自己開發系統，另外則是資安國造，所有項目充分應用台灣科技島的優勢，較少透過外商，未來整體毛利率力求持平表現。

今年前三季營業淨利成長29％，但稅後淨利年增率3％，成長放緩，主要今年股票業外收益減少，但本業持續強勁。配息部分，去年配息率82％，明年也會維持8成配息率。

對於明年看法，林群國認為，過去市場沒有像現在有這麼多變數，但普鴻、捷智的成長還是審慎樂觀，仍有機會微幅成長。